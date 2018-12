Un muerto o doscientos mil heridos

Este es el titular y resumen de una decisión envenenada y retorcida, incongruente y que no beneficia en nada a nadie del conjunto de ciudadanos de Jerez. Quieren dar la sensación , el mensaje de que otro lo hace mal y hay que echarle la opinión pública encima aunque no sea así. Claro, es que se aproximan las elecciones y todo vale. Pues no debería ser es así. Hay que arriesgar y decir la verdad que es la tendencia actual. Creo que es políticamente más beneficioso defender la verdad que enturbiar la realidad. Se premiará mas en las urnas, estoy convencido. Me refiero al asunto de la subida de la s tasas del recibo del agua. En este mismo medio conocíamos la noticia sabiendo que “Ganemos, IU y Ciudadanos votaron en contra a la subida de la tasa. El PP se abstuvo mientras que el PSOE votó a favor. El Ayuntamiento deberá compensar a Aquajerez con 2,2 millones”. Es decir, que de una u otra forma los ciudadanos, los contribuyentes de Jerez vamos a pagarla si o sí. La vamos a pagar porque es una obligación contractual que se desprende del acuerdo propuesto, formalizado y ejecutado durante el en su día gobierno del Partido Popular. Decisión que para más bien que perjudicial nos sacó dando un golpe de efecto a las arcas municipales cuando estaban en la miseria en una profunda crisis de entonces y de la que todavía no nos hemos recuperado. ¿Y ahora se abstienen en la votación obligando de esta forma a pagar al Ayuntamiento –que somos todos los jerezanos– los 2,2 millones de ‘leuros’? De verdad que no lo entiendo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Arruinar del todo a nuestras arruinadas arcas municipales? ¿Arrojar una cortina de humo para que no se hable de la verdad porque hay elecciones? ¿Echarle la culpa y que señalen a la empresa Aquajerez como el malo de la película cuando realmente no son los culpables? ¿Sabéis qué supone pagar 2,2 millones ? ¿Cuántas acciones sociales por ejemplo no se podrán llevar a cabo? Sus razones tendrán , espero, para no aprobar algo que ellos mismos aprobaron y defendieron en su día. Volvemos a poner el interés particular por encima del interés general , por encima del verdadero espíritu de procurar el bien común, la cosa pública o rex publica, el afán de servicio público. Políticamente no es correcto firmar tan cerca de las elecciones cualquier decisión no favorable a pesar de ser un acto incongruente y perjudicial para todos. Jugamos al despiste. Entiendo que firmar una decisión que supone meter la mano en el bolsillos de las familias no es plato de buen gusto pero tampoco lo debería ser lavarse las manos con ‘agua sucia’. Porque estamos liando al contribuyente de Jerez haciéndole pensar una cosa que no es. Liquidez y rentabilidad son dos conceptos diferentes que debemos tener claros. El primero es para ganar tiempo como creo que pretenden los que han mirado para otro lado. El segundo supone la ruina porque supone el futuro y la continuidad. Al final, que no nos engañe nadie porque el agua la pagamos todos de una u otra forma porque sale del bolsillo del pueblo de Jerez. De todos y cada uno de nosotros se firme o no se firme la subida de las tasas ya contempladas en el contrato firmado en su día. ¿Qué es menos malo para el bien común? ¿Un muerto o doscientos mil heridos? Que tengamos todos en Jerez unas muy felices fiestas, que la salud sea el motor de todos nuestros retos para el nuevo año y vaya usté con VOX. ¡Uy, perdón! Que me he ‘liao’… Y vaya usté condió .