Caridad Cofrade

EL reportaje que es eje central de estas páginas del Domingo de Pasión tiene incluso para una columna. Y es que ya comentábamos que el origen de las hermandades no fue otro que la asistencia caritativa a los más necesitados. Las hermandades, qué duda cabe, ayudan y mucho con obras de caridad. Mucho más de lo que se pudiera imaginar. La hermandad de la Sagrada Lanzada sale hoy como punta de lanza, como un modelo a seguir por otros. Sin embargo, esto no es óbice para decir alto y claro que son muchas las cofradías que ayudan a sus hermanos, a sus parroquias y a sus fieles devotos.

No hay prácticamente hermandades que no hagan labores de recogidas de alimentos, que no lleven toneladas de comida al comedor del Salvador o que abran bolsas de trabajo en sus dependencias de forma que si alguien necesita a un fontanero puede llamar a un hermano de la cofradía que igual está corto de trabajo. Así son las cosas.

Por otro lado, todo lo que sale de las cofradías suele tener una trascendencia bastante importante en nuestra ciudad. Las hermandades, venden. Así que cuando un capataz es destituido, cuando un vestidor se cambia por otro o cuando un miembro de junta de gobierno decide dimitir suele tener una trascendencia muchas veces mayor de lo que realmente es.

En este sentido, habría que decir que muchos conciudadanos nuestros se quedan con lo menos bueno. Levantamos demasiado la voz cuando hay una polémica y pasamos en demasiadas ocasiones por ser unos cristianos de medio pelo, más preocupados por sacar un pasito que en hacer una labor asistencial. Pero que le pregunten a las hermanas de la caridad del Salvador cuántos cofrades cada día ayudan en el comedor. Cuántos juguetes han dibujado la sonrisa de un niño en la campaña de los Reyes Magos o cuanto dinero se ha donado a instituciones que trabajan duro por aquellos más débiles de nuestra sociedad. Hoy toca la de cal y no la de arena. Aunque no estaría de más que las cofradías se fijaran más en la Lanzada y dejara a un lado los ruidos que no ayudan nada las instituciones.