La función cofrade

AL capataz del Prendimiento lo han quitado del martillo los que eran miembros legítimos de la junta de gobierno de la cofradía de Santiago. El capataz no deja de ser el responsable de los costaleros que van tras los faldones y se encarga de llevar y traer el paso en su estación de penitencia. Tiene como función motivar al costalero, igualarlo para no lastimarlo y llevar las andas al templo sin pegarle porrazos. Con esto basta.De estas funciones básicas hasta llegar a lo que hemos tenido que presenciar en estos días, el mundo de las cofradías parece estar más cercano de la ficción que de la realidad y la ponderación.La junta de gobierno por una desobediencia decide cesar al capataz de sus funciones. Y por un defecto de forma se invalida la decisión soberana para acabar posteriormente cesados los responsables de la hermandad y no el capataz desobediente.

En estos días he escuchado a muchos cofrades decir que jamás hubieran imaginado lo que hemos tenido que ver. Otros, dejando mucho que desear, incluso me han dicho que no tienen nada que opinar sobre el asunto puesto que a su hermandad no le incumbe. Qué malo es tener memoria…

Se ha hablado de favores de trato en la delegación, del intervencionismo del obispo en este caso y la pasividad en otros, del poder de determinado lobby que a mí me cuesta trabajo admitirlo porque entonces apagaría la luz y me iría; y así hasta llegar al nivel de desengaño con determinados estamentos por parte de Pepe Lázaro, hermano mayor cesado. Posiblemente esto ha sido lo que más hondo me ha llegado. Ver si rostro amargo por el dolor. Y es que la brújula en las hermandades hace tiempo que se perdió. Se le da más importancia a una extraordinaria que a un año de formación, a una banda que a un altar de cultos y a un capataz más atenciones que al mismísimo titular. Así nos luce el pelo. Sin lugar a duda que a nuestro prelado le queda un arduo camino por delante para pastorear a este revoltoso rebaño cofrade por el buen sendero. Estamos seguros que esa es su verdadera fijación. Y su función.