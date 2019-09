Reconciliación cofrade

Hace días que se paralizó el asunto del Prendimiento y poco más hemos podido saber. La cuestión, llevémosla a un origen porque el personal se está perdiendo un poco, es que una junta decide destituir al capataz por una clara desobediencia. La junta, al parecer, no sigue el escrupuloso procedimiento para llevar a cabo el cese. La delegación diocesana se acoge a este ‘defecto’ para no hacer válida la legítima decisión de la junta. La junta decide llevar a cabo el cese con la lección bien aprendida y sin tropezar con el dichoso protocolo. Así que se prepara una reunión con el punto del orden del día correcto. Antes de que se culmine el cese, el obispo Mazuelos Pérez, alertado por un grupo de ex hermanos mayores que firman un comunicado para que haya paz, llama al hermano mayor y le plantea, o la restitución para el próximo año del capataz, o el adelanto de elecciones. El hermano mayor no cede toda vez que se encuentra en su derecho de llevar a cabo el cese. Así que el obispo firma un decreto invalidando a toda la junta y devolviendo al capataz a su lugar de origen. Y se erige una gestora presidida por el párroco de Santiago.

La junta está presumiblemente cesada. Al menos eso parece. Pero no lo es del todo si se tiene en cuenta que ésta le hace llegar una especie de ‘plácet’. En este recurso se avisa a la delegación de la voluntad de tomar medidas jurídicas por la vía civil y no por el canon eclesiástico puesto que las hermandades son también asociaciones civiles registradas en el ministerio de Justicia. Según hemos podido saber, el asunto está sub júdice. Y este estado, en derecho, deja sin vigor la decisión de ‘palacio’, con lo que ahora la junta parece estar en tierra de nadie. No sabemos, pongamos por caso, en la procesión de la Patrona, quien llevará la vara dorada y el guion de la hermandad. En cualquiera de los casos, este plácet ofrece a la otra parte la posibilidad de la rectificación.

Se lanza un comunicado del obispado respaldando al delegado diocesano al que le unen lazos familiares con el capataz restituido mientras manifiesta que dicho plácet tendrá su respuesta. Silencio administrativo, que se sepa a día de hoy.

Tanto silencio no deja de escamar y algo parece cocerse entre bambalinas ¿Un acuerdo? Posiblemente ¿Restitución de la junta? Sería lo conveniente. Estamos seguros de que el obispo Mazuelos estará deseando ceder y llegar a un punto reconciliador. No se entiende que un pastor achuche a los perros contra las ovejas. Comienza el curso y todo está por ver. Pero ojalá el acuerdo mutuo y la vuelta a la normalidad se puedan llevar al Prendimiento. De otra forma, los fuegos artificiales no dejarán de estallar. Y seguiremos dando días de gloria a quienes nos vigilan de cerca para tomar nota de cara a un argumentario que vaya en nuestra contra. No hay otra posibilidad si no queremos seguir teniendo ruido. Mucho ruido. Y no creo que el obispo esté dispuesto ¿A que no, don José?