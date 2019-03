El niño que recordó a Francisco la importancia de ser bueno

¿UÉ decir y cómo decirlo? ¿Sirven las palabras? A casi todos nos surge esta duda a la hora de invitar a alguien al camino de la fe. A veces uno no sabe realmente cómo actuar. No tienes más remedio que sopesar tu intelecto moral y rogar un poco de fuerza espiritual en tu favor. ¿Cómo hablar de Jesús para invitar? ¿Y si estuviera midiendo, sin querer, la fe de los demás? ¿Cómo hablar del perdón, el sacrificio o el amor al prójimo equilibrando novedad y ternura? ¿Y cómo hacerlo cuando, de verdad, te ponen contra las cuerdas?

El papa explicó que Emanuele lloraba porque su padre había muerto recientemente. A pesar de que no creía en Dios, lo llevó a bautizar junto a sus otros cuatro hermanos. Y le preguntó a Francisco si su papá, que era un buen hombre, estaba en el cielo , a pesar de ser ateo. Al cabo de unos segundos, cuando Emanuele se retiró a su sitio el papa tomó la palabra con la voz entrecortada: “Qué bonito que un hijo diga que su papá era bueno. Si ese hombre ha sido capaz de tener hijos así, es verdad que era un gran hombre. Emanuele, Dios seguramente estaba orgulloso de tu papá, porque es más fácil que, siendo creyente, se bautice a los hijos que, siendo no creyente, bautizarlos. Y seguramente esto a Dios le ha gustado mucho. ¡Quien dice quién va al cielo es Dios!

Y mirando a los presentes preguntó: “¿Cómo será el corazón de Dios, delante a un padre así? ¿Dios abandona a sus hijos cuando son buenos?”.

Reconozco que no tengo una reflexión establecida para esta escena del pequeño Emanuele y el Papa Franscisco. Pero me reconforta en este tiempo de cuaresma. Dejo al lector el beneplácito de la interpretación y una frase del Evangelio de Lucas, por todos, conocida:…y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu Reino». Jesús le dijo: «Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraiso». (Lucas 23, 39-43)