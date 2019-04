Evolución cofrade

HACE unos días pude participar en la tertulia sobre balance de la Semana Santa en la que amablemente fui invitado por la web de jerezcofrade.tv. Allí se mantuvo un entretenido debate sobre la nueva Semana Santa y algunos compañeros de otros medios mantenían que la Semana Santa jerezana ya no es lo que era hace veinticinco años.

Todo ha cambiado y también la Semana Santa. Ahora la gente lleva tatuajes cuando hace tres décadas era cosas de legionarios. Lo mismo que hace cuarenta habían costaleros profesionales bajo muchos pasos. Y fíjese si ha cambiado el asunto que de aquellos curtidos hombres se pasó a las cuadrillas de hermanos. Y ya andamos en una tercera época en la que hay afición por sacar pasos, con independencia de cómo llegan algunos a sus templos a pesar de los relevos y las molías de diseño.

La Semana Santa, al igual que la televisión y el circo, ha evolucionado. Por tanto es un proceso que hay que aceptar como nuestros abuelos aceptaron los cambios de los ochentas con aquellos exornos de gladiolos.

En la tertulia se habló de una Semana Santa inabarcable por la cantidad de cofradías que van llegando. Era la crónica de un hecho anunciado. Toda hermandad nombrada como tal tiene como resultado una más que entrará tarde o temprano a la nómina de la Semana Santa. Cómo no se ha apostado por un Sábado de Pasión con cofradías, ahora tenemos seis e incluso siete en alguna jornada. Los cofrades, ante el dilema, ahora, piden el Sábado Santo. El capricho del capillita vuelve a aflorar en lugar de asumir que las decisiones de hoy tienen su consecuencia mañana. Ahora ya es tarde para llegar temprano. Y la jornada del Sábado Santo muchos ya la defienden no por recuperar una jornada más sino por no masificar las que existen. El caso es que no se sabe muy bien qué queremos. De momento, será una Semana Santa con muchas cofradías. No querer vísperas tiene estas consecuencias. Y el Sábado Santo es una quimera. Se pongan como se pongan lo que la desean y anhelan.