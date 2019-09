Ser o no ser

ESA era la cuestión de ‘Hamlet’ en la obra de Shakespeare. Ni es para tanto ni tampoco pienso que el dramaturgo británico encontrara inspiración en el desaguisado al que hemos venido asistiendo en el verano cofrade con motivo de un asunto menor como es el cese de un capataz en la hermandad del Prendimiento.

No sé si habría que volver a preguntar porque el asunto no quedó del todo resuelto, o sí. Ya ni tan siquiera lo sé. Si en el conflicto del Prendimiento monseñor Mazuelos nombra a un comisario para que “dirija la hermandad”, nadie con cierto sentido común podía imaginar que la junta de gobierno pudiera estar de alguna forma reconocida y contemplada en el organigrama de la hermandad del Miércoles Santo. Y menos se puede predecir si el comisario toma como primera decisión solicitar las llaves de la casa de hermandad a la junta que al parecer no estaba cesada. O sí; vaya usted ahora a saber.

Así lo entendieron no sólo el firmante de la columna sino toda la prensa en general y se dio, de facto, el cese. Miren en internet los titulares y podrán advertirlo. Pero no era así. La junta seguía siendo puesto que no se le nombraba en el primer decreto. Qué oportuno ha sido no nombrarla. Por tanto, era. Aunque no tuviera llaves ni llevara “la dirección” de la hermandad que es algo así como quitar a un empleado de todas sus funciones, contratar a un sustituto, pedirle las llaves que acceden a su puesto de trabajo pero al final decirle que sigue estando en plantilla. Ser, puede ser. Pero es difícilmente creíble. Y de ahí viene el segundo decreto al que hemos tenido acceso y donde se dice que ahora son. Pero sin dirigir nada de nada.

Me parece que la junta es el vivo reflejo de aquellos tiempos cuando éramos chavales y los más pequeños se empeñaban en jugar con nosotros. Decíamos aquello de “déjalos, que son cascarón de huevo” ¿Existen? Sí. Pero con funciones decorativas. A no ser que otro decreto me lo explique mejor y de una vez lo entienda. A la primera, al menos yo, no lo he cogido.