Un país de gallinasBalthus

España se ha convertido en un país de gallinas. Todos tienen miedo: la izquierda, que no le hizo ascos a brindar en Navidad con los que ensangrentaron nuestra democracia, se muestra ahora medrosa ante la foto de la Plaza de Colón; la derecha, a la que no le importó que un grupo de pillos genoveses saquearan la hacienda pública, es ahora puro temblor ante medidas sociales tan necesarias como justas. La nación se ha dividido definitivamente en dos bloques cuyo pegamento es la cobardía, un campo feraz para los demagogos del antifascismo y los tronantes salvapatrias. En el fondo de esta reedición de la España machadiana se encuentra el clamoroso fracaso de eso que alguna vez llamamos con evidente torpeza nueva política. Tanto Podemos como Ciudadanos, que nacieron de la indignación del 15-M con la pretensión de ser formaciones transversales que superasen la vieja dicotomía de derechas e izquierdas, han terminado absorbidos por el agujero negro generado por colapso de esas dos supernovas que son el PP y el PSOE.

La cobardía cala los huesos de la patria. Quizás porque lo único que sabe hacer la mediocre clase política que padecemos es azuzar nuestros temores para que corramos a protegernos en las faldas de las certezas más atávicas. Sin embargo, no será con miedo como resolveremos el problema catalán o como pagaremos la enorme deuda social generada por la crisis económica y que sigue ahí pendiente pese a los años de bonanza que hemos vivido. La prudencia es un valor fundamental en la política, pero también el valor. Saber combinar ambos es lo que convierte a los políticos en gigantes. Churchill, De Gaulle, Walesa o Václav Havel fueron grandes porque fueron arrojados en el momento en que hubo que serlo, cuando la situación ya sólo se podía resolver con un golpe de audacia. Tras la crisis del 98, Joaquín Costa reclamó un cirujano de hierro para acabar con el caciquismo, el gran problema de la España alfonsina. Ahora, tras el crack de 2008, necesitamos menos, un simple galeno valeroso que tenga al país en la cabeza, que sepa comprender su unidad y pluralidad, no sólo territorial, sino también social y política. Sencillamente, alguien que para aferrarse al poder no necesite convertirnos en niños asustados en el rincón más oscuro de nuestro dormitorio.

HAY exposiciones que pueden convertirse en algo más que la exhibición de los cuadros de un pintor. Tal puede ser el caso de la que se inaugura hoy en el Museo Thyssen-Bornemisza, en Madrid. Pero no sólo porque ofrezca una oportunidad excepcional para apreciar el peculiar valor de la obra de un pintor poco conocido y rara vez exhibido. También porque quizás sirva de termómetro para comprobar la tolerancia y la capacidad de escándalo que en estos momentos anida en la sociedad española. Hace unos años, Balthus fue expuesto en el Museo Reina Sofía, y acogido con toda naturalidad. Sin embargo la nueva oleada de intransigencia y puritanismo que nos invade, hace temer que esta vez la reacción pueda ser distinta. Ya hay indicios de ello, y el precedente de la censura que quiso imponerse a finales del 2017 en el Metropolitan de Nueva York, animará a movilizarse también a los guardianes españoles de la decencia y la moral. Sería una lástima que se impidiera al espectador enfrentarse espontáneamente con unos cuadros que exigen una mirada libre y desprovista de prejuicios. Éste debería medir, sin intermediarios, su propia reacción y sensibilidad ante unos cuadros en los que la belleza artística está expresada, en ciertas ocasiones, por medio de unos jóvenes cuerpos femeninos que muestran una sutil, difusa y ambigua carga erótica. En pocos pintores el anhelo de fundir o confundir ambos campos, arte y eros, se ha llevado a cabo con mayor delicadeza. La apuesta de Balthus ha sido ambiciosa porque existe un gran riesgo en ilustrar, con imágenes carnales, el deseo, la seducción, el despertar de la sexualidad, o el tránsito de la inocencia a la perversión. Todo ello en unos encuadres en los que el tiempo parece suspendido y el visitante puede sentirse chocado. Ante estas escenas, es probable que dude sobre el origen de tal emoción: ¿la provoca el arte o el erotismo subyacente en la pintura? Una duda a la que cuesta responder, porque pocas veces una expresión estética de corte tan clásico se ha puesto al servicio de un erotismo tan vaporoso, pero, al mismo tiempo, tan tentador. Por eso mismo, hay que dejar que el espectador se plante antes estas obras únicas, y al analizarlas, estudie íntimamente las reacciones misteriosas y oscuras que le produce su visión.

Sería deseable, por tanto, que los que se creen llamados a velar por la salud pública de los españoles y por la función social del arte pasen de largo ante estos cuadros, sin estridencias, y dejen al publico sentir y opinar sobre estas figuras pintadas.