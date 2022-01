Los parias del monopatín

Una pareja joven, con sus mascarillas bien puestas, su ropa casual y su bebé en el carrito, a las puertas del súper. ¿Otra familia feliz intentando esquivar el Covid? Ni presto atención. Al salir con la compra les escucho dar las gracias a una señora por unas latas de conservas y unos paquetes de leche. ¿Están pidiendo?

Me doy la vuelta. Seguro que escuché mal. Cojo el coche y me marcho. Me los cruzo en el camino. No puede ser; ¡tengo que parar! Bajo la ventanilla y me guardo la vergüenza en el bolsillo. Disculpad… Es tan triste como temía; escuché bien. Les doy dinero (no lo suelo hacer) y veo sus rostros iluminados. ¡Ni que les hubiera tocado la lotería! Me despiden con un sentido (inmerecido) "¡vaya con Dios!" que me rompe los esquemas.

Pienso fríamente que no tienen el perfil. ¿Pero qué perfil debían tener? Cada crisis tiene sus víctimas y en ningún sitio está escrito cómo serán las del Covid. Porque unas son las sanitarias, las de los hospitales y las urgencias, y otras las que están viendo cómo la pandemia les destroza la vida. La verdadera dimensión del colapso económico de 2008 no la vimos hasta que llegaron los suicidios y empezamos a publicar fotos de padres de familia, con traje y corbata, en las colas del hambre.

Hoy, mientras soñamos con que la sexta ola se esté estabilizando y cruzamos los dedos para que la doble vacuna de Moderna contra la gripe y el coronavirus sea un éxito (si eso significa diluir la pandemia en endemia), hasta nos alegramos de que tilden de "carapollas" a los oportunistas políticos que hacen campaña con los antivacunas. Porque al otro lado del ruido, de las polémicas y las cifras, está la gente. En apenas 24 horas, dos informes dibujan las consecuencias reales del Covid. Oxfam advertía este lunes de cómo los diez hombres más ricos del planeta han duplicado "con creces" sus fortunas en estos dos años a costa del 99% de la población que se ha empobrecido aún más: "Cada 26 horas surge un nuevo multimillonario en el mundo". Nada que no sepamos con cada lista Forbes.

También desde Cáritas nos alertan de que "las desigualdades matan". Y a no todos por igual. El último estudio pone el foco en los jóvenes: 1,45 millones sufre "exclusión social grave", más del 15% de los menores de 35 años, cinco puntos más que antes de la crisis. Son muchos puntos. Pasamos de laGran Recesión de 2008 a la Gran Reclusión de 2020. De la incómoda foto de los parias de la corbata a los del monopatín.