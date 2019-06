Partido político a lo variopinto

Se me viene a la mente aquel grupo musical llamado 'Spice Girls'. Era un grupo musical integrado por cinco chicas, en donde cada una de ellas representaba un rol determinado (una era la deportista, otra la pija, otra la informal…), y de esa manera cada persona encontraba en el grupo una de las cantantes con la que identificarse. Esta es la clave para el partido político exitoso en el futuro.

Un partido político en donde se presenten nuevos rostros con sentido común y un discurso que de respuesta a los problemas de la gente de la calle, donde todo el mundo encontremos un miembro con el cual nos identifiquemos y genere confianza a nuestras necesidades.

Es necesario un partido donde exista una persona que represente al currante obrero de a pie, otro que sea un rostro para el empresario y el capitalista, alguien intelectual, un pensionista, un joven desenfadado, liberal y progresista, otro que represente al sector tradicional en formas y valores, gente de todas las clases sociales, formas de ser y vestir, y donde convivan pacíficamente y sin recelo todas las orientaciones religiosas y personales, potenciándolas a todas y no persiguiendo a ninguna.

Un partido que teniendo un programa intermedio y acogiendo lo mejor de la izquierda y la derecha, no olvide nunca integrar un discurso social y sencillo en el que la gente nos identifiquemos.

Me encantaría que en lugar de un gobierno formado por la coalición de partidos, pudiera gobernar un único partido nuevo que reúna lo mejor de todo y todos, un partido que cumpla aquello que Jesús de Nazaret propuso, y que creo que son acciones que nadie estaría en contra hoy en día como programa a realizar y por lo que luchar:…porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, forastero y me hospedasteis, enfermo y me visitasteis….