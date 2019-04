Y pasaron las jornadas de The Beatles y sí pasó algo

EL encabezamiento de este artículo remite directamente a la prensa española de mediados de los años sesenta. Representa una especie de guiño y solo será captado por los muy avispados o doctos en la materia. Tras su paso por nuestro país, los titulares de los periódicos del régimen no mostrarían una especial empatía hacia el conjunto más famoso del mundo. Después del revuelo inicial y de las famosas imágenes del NODO firmando las botas de sherry, tendrían lugar sendos conciertos en Madrid y Barcelona. Tal y como cabía esperar, una estudiada maniobra de distracción masiva dejaría entrever al grueso de españoles que el asunto aquel de los Beatles no dejaba de tratarse de una de esas modas pasajeras para adolescentes y tal como y como sentenciaba quizás el titular más recordado de la época, “Y pasaron los Beatles y no pasó nada”.

Nada más lejos de la realidad. Más de medio siglo después, nuestro país y el resto del mundo continúan rindiendo tributo al legado de aquellos cuatro jóvenes de Liverpool. Sin ir más lejos, el último, o quizás ya a estas alturas, penúltimo acto en memoria de los Beatles tuvo lugar en Jerez a través de una serie de eventos celebrados durante dos semanas. Y pasaron las Jornadas dedicadas a The Beatles y sí pasó algo, y mucho.

He sido el organizador del grueso de un elaborado cartel de eventos que han acogido conferencias, presentación de un libro y conciertos en torno a la figura de los Fab Four. Ya fue todo un milagro el que los Beatles viniesen a tocar a España, pero no el que Jerez haya acogido estas jornadas. En nuestra ciudad hay una beatlemanía que se vive y siente desde hace años. Cuando era muy joven conocí a Pepe Arcas, José Ramón de la Hera, Juan Ignacio López y a muchos otros que a día de hoy son auténticos referentes. Ellos me contagiaron su entusiasmo y ahora me toca a mí tomar el relevo. Aún recuerdo los programas en televisión y en Radio Jerez a principio de los años noventa. Se hicieron muchas cosas interesantes. Esta vez me lié la manta a la cabeza y decidí tirarme solo y sin red. Lo he pasado muy bien en todo momento, incluso en la fase de organización, que a priori puede considerarse como la menos gratificante. Ha sido toda una experiencia y me alegro enormemente de haberlo puesto en marcha. Afortunadamente las cosas han salido estupendamente y el público ha acudido a los eventos. Hemos tenido a gente muy importante y conocida a nivel nacional dando conferencias. También tuvimos la presentación del libro del estilista del cuarteto y por supuesto, conciertos que han sido todo un éxito. Hay que recordar que todavía no se ha cerrado la programación.

La clausura tendrá lugar el día 3 de mayo con el concierto de Los Escarabajos en La Guarida del Ángel. Estoy más que satisfecho con la respuesta de los jerezanos. Todo ello me lleva a plantearme unas nuevas Jornadas el próximo año y que la cosa se vaya consolidando. Creo que Jerez y los entusiastas de los Beatles lo merecen. Por el momento, vamos a poner en marcha una asociación de manera legal y eso nos ayudará a contar con las instituciones. De cara a la próxima cita me gustaría montar una exposición y superar la propuesta de esta primera edición. Por ahora tenemos tiempo para pensar tranquilamente en planes futuros y ahora toca disfrutar de lo que hemos cosechado durante todos estos días.

Sin pausa, continúo rindiendo tributo a los Beatles de la mano de mi grupo, La Banda de Eleanor Rigby. Aliado junto a Iñaki Estrade, otro de los históricos jerezanos, comienzo a sumergirme en otro asunto que daría y de hecho, dará para un nuevo artículo, concretamente el que concierne a las firmas de las mencionadas botas de vino de Jerez. Las que se exponen en la actualidad en una bodega de la ciudad no son ni por asomo las que los Beatles firmaron en 1965, o al menos dos de ellas. Es todo un desafío el averiguar donde quedaron las genuinas firmadas en Madrid y no en nuestra ciudad por John, Paul, George y Ringo. Quizás en las Segundas Jornadas dedicadas a The Beatles quede revelado el misterio.