Los pasos a la calle

Cada vez es más habitual cuando te encuentras a un cofrade escuchar que todo esto de las cofradías se está convirtiendo en un gran escenario donde se suceden procesiones de cualquier forma y manera. Sin entrar en la cantidad de extraordinarias y magnas que hay ya previstas en Andalucía, este pasado sábado era la gran procesión magna de Cádiz. Pero también había procesiones en Aracena, Sanlúcar, Ayamonte y Almuñécar. De cara al final de año serán de nuevo Sanlúcar, Puente Genil, Vélez-Málaga y Almería. Sanlúcar, el argumento que ha buscado para sacar los pasos a las calles, es, además de los 75 años del consejo local de hermandades, el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Tiene gracia.

Jerez no se queda atrás. Con el anhelo de que hasta en las pedanías de las ciudades se van a organizar magnas, quitando la Patrona que no juega en esta liga, serán algunas vírgenes del Rosario y especial mención a la de Capataces y Costaleros que saldrá bajo palio.

El relativismo del que habla el Papa Benedicto ha llegado también a las cofradías. Y por qué no decirlo a las altas instancias de la Iglesia. Todo vale y ya no es un absoluto que los pasos siempre han salido en Semana Santa o el día de una patrona o patrón. Aquello de las imágenes históricas se centra ya solo en ver a un burro volando. Pienso que el exceso puede ser tan malo como el defecto. Ya lo decía la canción de la Jurado cuando decía aquello de que se nos rompió el amor de tanto usarlo. La semana pasada incidía en que la de los ochenta molaba más. Veías aquella secuencia final de Gutiérrez Aragón cerrando las puertas de san Lorenzo y te brillaban los ojos ante el anhelo de un año sin ver una candelería. Ahora que nadie deseche la idea de que se han cumplido cuarenta años del mundial de fútbol en España. Una manigueta puede estar a punto de salir del dintel de cualquier iglesia en recuerdo a Naranjito. No lo descarte usted.