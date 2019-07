Patente de corso

Es la que, por lo que se ve, tienen todos los que ideológicamente no se alineen con la derecha ni con el centro ni con una mezcla, en cualquier proporción, de ambas; es la izquierda, o 'la izquierda…', cuanto más extrema, mejor. La licencia para hacer y decir lo que les salga de sus reverendos cojones sin que nadie les llame la atención, rebata o critique, en lo más mínimo, sus postulados, argumentos, opiniones o manifestaciones; por muy groseras que éstas sean, por muchas cantidades de infamia y falsedad que contengan, por muy infumables que también sean los exabruptos, mamarrachadas y estupideces que suelten por esa boquita que Dios les ha dado; si son de 'izquierdas', no pasa nada, porque… se trata de "libertad de expresión", "ejercicio democrático", "actuación solidaria", o "reivindicación social"; según la circunstancia, escogen el tópico que mejor les encaje, y punto.

El resto: a soportar en silencio sus sandeces, embustes, gansadas, calumnias disfrazadas de pueril retórica, o simplezas múltiples y variadas.

La penúltima, la protagonizan, ¡cómo no!, el payaso mayor del reino, en Izquierda Unida, y la marquesa consorte de Galapagar. Para empezar por esta última, Irene Montero, decía la ilustrísima petarda refiriéndose a los deudores de Hacienda: "Hombres que llevan la bandera de España en la pulsera que están año tras año en la lista de morosos", y es que este proyecto de politiquilla que no da para más, esta ridícula aprendiz de revolucionaria de pacotilla, considera facha a quien lleva la bandera de su patria en la pulsera y, quien la lleva, por el hecho de hacerlo, además de facha, tiene que ser un moroso de la Hacienda Pública… ¿manda o no manda huevos?

Pero, ahora va, y viene a resultar que quien aparece en la lista de morosos con la Agencia Tributaria, atención: de más de un millón de euros, no son los 'fachas' de la señora Montero, ¡qué va!, los que figuran son sus camaradas ‘comunistas’, más o menos tan 'comunistas' como lo es ella, que se colocan en el número 42 del ranking, con una deuda de 1.0010.778, 64 "eurazos de vellón".

En la lista, por supuesto, no aparece D. Amancio Ortega, a quien esta mequetrefe se permite el lujo de insultar y menospreciar… ¡por gastarse 320 millones de euros en aparatos de última tecnología que donó a la Seguridad Social!, y no aparece porque las empresas de este ejemplar ciudadano, y mejor persona que es D. Amancio, pagan al Fisco español más de 2.000 millones –¡dos mil millones!- de euros cada año; pudiendo, si hubiese querido, llevarse legalmente la sede social de Inditex a Luxemburgo, Mónaco, o Belice, y no pagar ni un duro en impuestos. Pero claro, 'chaturri' de Galapagar, aún hay categorías...

El otro 'prenda', el otro 'comunista' de –permitan la vulgaridad- 'chichinabo', más falso que un billete nuevo de doce euros, segundo en la lista de maestría en cinismo y tercero en la especialidad de "jetas más duras que el hormigón armado" –anda… qué vamos aviaos-, es el impresentable petimetre de Alberto Garzón. Exigía, el muy 'melón': "La lista de defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal debe ser pública. Queremos saber si nos gobiernan delincuentes y el Gobierno debe dejar de proteger a corruptos”. Pues 'mu' bien, ya sabemos quiénes son los morosos y los deudores a los que el Gobierno no debe proteger y, en la lista aparece "Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid", de la que tú, 'peaso' de melón, eres, creo, coordinador federal.

Este, y todos los de sus mismas hechuras, son los que luego, con absoluta desvergüenza y obscena desfachatez, claman públicamente por subir los impuestos a todo dios, los mismos que exigen –dándose golpes 'solidarios', en el basurero que tienen por pecho- mayor carga tributaria para "repartir mejor la riqueza…" dicen ellos, exactamente los mismos que luego no pagan lo que deben, ¡sí, sí!, los mismitos que no pagan sus impuestos son los que los quieren subir. Así es, lo crean o no. ¡¡Es que manda huevos!!

Pero como ellos, los dos, son 'comunistas' –eso, al menos, es de lo que van por la vida-, los dos son muy, muy de izquierdas, pues, lo dicho, no pasa nada: nadie se disculpa, nadie rectifica, nadie dimite… nadie paga… Eso queda para cuando haga, o diga, lo mismo que ellos hicieron, y dijeron, cualquiera que no sea 'comunista', cualquiera que lleve una bandera de España en la pulsera, o que le dé por gritar ¡Viva España! en un partido de 'La Roja'.

Y es que los rojeras, la izquierda falsaria y casposa, se hacen las patentes a medida y en exclusiva. Para los demás… ¡mañana!