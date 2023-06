La semana ha sido rara. Todo empezó con la aparición de los niños que se habían perdido en la selva y que, según relatan, se escondían cuando iban a ser salvados por miedo a que les riñeran. Parecía el argumento de esas películas de autor cuyo argumento nadie cree posible. Antes de volver al ruidito de las elecciones, una nueva cura de irrealidad me la dio Donald Trump. Verle llegar con su caravana de coches negros blindados ante el Juez de Miami, para declararse no culpable de los más de 37 cargos de los que se le acusa, sin que a su extraño tupé pelirrojo se le moviera un pelo. Inmediatamente comencé a colocarle el bisoñé a todos los actores americanos maduritos para ver quién podría encarnar al personaje que a veces parece de Disney, otras de Tarantino y otras de los Hermanos Cohen. Seguro que hacen algo con él en el cine (no me refiero al porno que ya le ha costado una condena).

Pero la cosa no quedó ahí. Llegó el entierro de Berlusconi con la magnificencia de los funerales de Estado, pero con llantos como por la muerte de un gitano. Creí que mi marido había puesto una película de Sorrentino con sus excesos y sus paradojas tan irreales como bien contadas. No es que quiera que se muera, pero se me vino a la cabeza el funeral que le harán en Cataluña a Pujol cuando toque. Lo Imagino con coronas de flores y violines para ese personaje que seguro morirá en su cama, sin juzgar y con una copiosa fortuna para los herederos, cómplices y copartícipes de su organización familiar y criminal.

Más subyugante ha sido lo cercano. Escuchar la poderosa voz de Rafael Navas en “La justicia es un cachondeo”, primer episodio del podcast de Pedro Pacheco, en el que se relata, de la mano de su protagonista, la vida, obra, milagros, andanzas y malandanzas del alcalde más famoso de Jerez. Bien contado (Pedro Ingelmo es su coguionista con Navas), entran ganas de abrazarlo en el dolor y de matarlo en sus injustificables inquinas, que tanto daño le han hecho a él mismo y a los demás. Evidencia que si volviera atrás embestiría la misma piedra con igual pasión y no menos desengaños. Imprescindible para conocer la propia historia de Jerez.

No sé qué tendrá el poder que tanto deforma la realidad. Ya saben, no vayan al cine a por películas de las buenas. Sólo tienen que poner los informativos y leer los periódicos. Cualquier parecido con la ficción es mera coincidencia.