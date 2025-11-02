El microscopio
Pleno vacío
El microscopio
Los plenos municipales aparecen cada vez más con un orden del día plagado de recriminaciones a la Junta de Andalucía o al Gobierno de España o a ambos, según sea el color del proponente. Estaría bien que explicasen algún día qué hacen con esas instancias y exigencias a administraciones superiores, porque lo que está claro es que ni Sevilla ni Madrid se inquietan por las peticiones del pleno jerezano. Y luego se quejan de la desafección de los ciudadanos por la política...
