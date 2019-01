¡Los políticos!

633 muertes en 10 años. ¿Se imaginan como estaríamos si esto hubiese sido causado por terroristas? Manifestaciones, caídas de gobiernos, solicitud de intervención del ejército… Vamos, sería la locura. Pues aunque alguno no se lo crea, esa es la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Sí, es violencia de género cuando ha habido relación sentimental, por si alguno no lo sabe o no se quiere enterar. Esas son las mujeres que tuvieron la desgracia de enamorarse en algún momento de un hijo de puta que creía que les pertenecía y podían hacer con ellas lo que quisieran, hasta matarlas. Como no es terrorismo, nadie ha pedido la intervención del ejército ni la dimisión de gobierno alguno. Es más, hay quienes condicionan la formación de nuevos gobiernos a que se quiten las ayudas a las víctimas de esos machos (que no hombres), que siguen maltratando a las mujeres que cometieron el error de pensar que las amaban. Eso no ocurre en ninguna aldea perdida de continentes lejanos y tercermundistas. No estamos hablando de países perdidos en los confines de la tierra, no. Hablamos de nuestro país. Aquí, cada año son asesinadas medio centenar de mujeres, en el mejor de los casos, por quienes fueron sus maridos, novios, etc. Ese es el motivo por el que necesitamos una Ley contra la Violencia de Género, y el porqué los hombres normales tenemos que ceder un poco de nuestra presunción de inocencia para salvar vidas. Y no es inconstitucional, ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Es un peaje que los hombres tenemos que pagar por culpa de unos pocos salvajes que no somos capaces de encerrar y evitar que hagan daño a las mujeres. Y si hay denuncias falsas, que quienes tienen representación en las Cortes cambien la ley y caiga sobre ellas todo el peso de la misma, que a quienes más perjudica es a las propias mujeres. Para colmo esta semana he leído que la policía vigila a una mujer maltratada para que la pareja no se acerque. Que no, joé. Que al que hay que vigilar es al HP. A ver si se enteran los que lo pueden arreglar. Sí… ¡los políticos!