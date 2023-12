Es sabido que nuestro genial artista Francisco de Goya mantuvo una correspondencia epistolar prolífica con su íntimo amigo Martín Zapater. Éste fue un rico comerciante aragonés, de ideas ilustradas, al que se le conoce, de forma prácticamente unánime, por la estrecha amistad que mantuvo con nuestro artista. Zapater había nacido en Zaragoza, en 1747. Era, en consecuencia, un año menor que Goya. Su fallecimiento tuvo lugar en 1803, en la capital aragonesa.

Las cartas que este rico comerciante mantuvo con Goya constituyen, para los historiadores del arte, una de las fuentes principales para conocer la vida del pintor, que le llegó a retratar en dos cuadros de 1790. Uno se encuentra en Puerto Rico, en el Museo de Arte de Ponce, y el otro en España, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

La educación de Martín Zapater se llevó a cabo en el Colegio de los Padres Escolapios o Escuelas Pías de Zaragoza. Allí, probablemente, conoció a Goya y comenzó su íntima amistad con éste. Permaneció todo su vida soltero, habitando una casa de la calle del Coso, frente al Palacio del Conde de Sástago.

Debido a la catalogación de los dibujos de Goya, realizados conjuntamente por el Museo del Prado y el Centro Botín, de Santander, desde hace algún tiempo, de manera complementaria, ambas instituciones han realizado un análisis minucioso de la correspondencia de nuestro artista aragonés, elaborando una interpretación contrastada que ha terminado por apoyar una tesis que llevaba ya algún tiempo tomando cierta fuerza entre los estudiosos de la obra del pintor y de su vida personal e íntima.

Indudablemente, fueron muchas, muy prolíficas, las cartas que ambos hombres mantuvieron a lo largo de un período de tiempo. Cabe plantearse quién fue, en realidad, este amigo íntimo de Goya que, a día de hoy, trae a los críticos de arte de cabeza. El artista lo retrató en dos cuadros de 1790; uno de ello se encuentra en el Museo de Arte de Pone, en Puerto Rico, y el otro en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Martín Zapater permaneció toda su vida soltero, habitando una casa de la Calle del Coso, frente al Palacio del Conde de Sástago. Fue un claro ejemplo de burgués de la Ilustración, reuniendo una importante fortuna con sus negocios de arrendamientos de tierras y préstamos al Ayuntamiento de Zaragoza y a otras personas e instituciones. En 1778 fue nombrado Diputado del Común y Regidor del Ayuntamiento de su ciudad. Al año siguiente al citado fue honrado con la distinción de Noble de Aragón por parte del rey Carlos IV.

Fue, asimismo, un impulsor de la mayor parte de las instituciones ilustradas de Aragón. En este sentido, cabe citar que fue socio fundador de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Aragón, en 1776, organismo de que fue Tesorero entre 1790 y 1800. Participó, igualmente, en la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, de la que consiguió ser Académico de Honor e, 1793 y Consejero de 1797 a 1892. Su iniciativa fue decisiva en la creación del Jardín Botánico y el Teatro de Zaragoza. Becó, además, a varios alumnos para estudiar arquitectura y grabado en Madrid.

La amistad con Goya podría datar de la etapa de sus primeros estudios. Pudieron, de hecho, ser compañeros de colegio, si bien este dato no está justificado documentalmente, por lo que no es definitivo.

Sí se sabe, con certeza, que ya eran amigos entes de la boda del artista en 1773.

Su amplio y prolífico caudal epistolario fue heredado por el sobrino nieto de Zapater, Francisco de Zapater y Gómez, quien publicó parte del mismo y escribió una biografía de Goya.

La polémica y debatida posible homosexualidad de nuestro artista comenzó con unas investigaciones llevadas a cabo debido a la nueva catalogación de los dibujos del artista que llevan realizando conjuntamente el Museo del Prado y el Centro Botín de Santander desde hace tiempo. Ambas instituciones, de manera complementaria, han elaborado una interpretación contrastada y que ha finalizado con unas conclusiones más o menos certeras, desde mi punto de vista, en el sentido de apoyar una tesis que ya venía tomando fuerza entre los estudiosos.

Hay una carta, muy representativa, sin duda alguna, que proviene del día 10 de noviembre de 1790 y que contiene varios indicios que, de alguna manera, soportarían la teoría de la homosexualidad del artista aragonés. En el encabezado de la carta, por ejemplo, en lugar de la tradicional cruz con la que se inaugura el texto, se abre un dibujo de un corazón inflamado y envuelto en llamas. Y, en otra carta de ese mismo mes citado, Goya llegó en remitirle a Zapater el dibujo del miembro sexual masculino. Unos días después, ya en Diciembre de aquel año, redactó el artista la siguiente frase: “Con tu retrato delante me parece que tengo la dulzura de estar contigo, ay mío del alma no creyera que la amistad podía llegar al período que estoy experimentando”. Una frase de este tipo, escrita en el contexto que he explicado, puede llevar a afirmar, como hizo Manuela Mena, que entre el genial artista y el rico comerciante existiera lo que ella denominó como “un interés amoroso, de carácter homosexual y alejado de lo platónico". Otra misiva dice lo siguiente: “el mayor bien de cuantos llena mi corazón, acabo de recibir la inapreciable tuya; sí sí que me avivas mis sentidos con tus discretas y amistosas producciones, con tu retrato delante me parece que tengo la dulzura de estar contigo, ay mío de mi alma...”.

Estas cartas no fueron localizadas hasta el año 2007, año en que fueron puestas a la venta en Londres. La novedad de lo que tenemos ahora es la interpretación que Manuela Mena ha hecho de ellas, traducido en un interés amoroso, de carácter homosexual y alejado de lo platónico por su amigo de la infancia.

¿Cabe afirmar que Goya fuera homosexual si nos atenemos a las cartas mencionadas?

Desde mi punto de vista, no creo que a Goya puede calificársele como tal en función de estas cartas. Sí parece que sintió por Martín Zapater algo muy semejante al amor, pero, en todo caso, se trató de un amor de la infancia, matizado después por la juventud y, quizás, más tarde por sensación de plenitud de la madurez. No creo ver en las misivas, por muy expresivas que éstas sean, indicios como para calificar a nuestro artista de homosexual.

Sabido es que Goya tuvo una juventud, cuando estuvo en Roma, cargada de experiencias heterosexuales. Se llegó a pensar que su enfermedad era la sífilis, debido a sus frecuentes pasos por los burdeles de Roma, en busca de vivencias que satisficieran su sexualidad. El episodio de las cartas a Marín Zapater puede que no sea más que un anhelo por mantener viva y ardiente una amistad intensa, fuerte, que, en ocasiones, a él mismo le haría pensar que estaba enamorado de su amigo. Pero no estimo que llegara a más que eso. Si acaso podría hablarse de una posible bisexualidad del artista, pero en todo caso esa bisexualidad sólo se manifestaría en estas cartas y no en su comportamiento habitual a lo largo de los muchos años que el artista vivió. Especular sobre otras consideraciones me parece, cuanto menos, arriesgado y, desde luego, no es deducible de su existencia ni de las peripecias que vivió a lo largo y ancho de la misma.