El precio de la IA

Los centros de datos de inteligencia artificial son instalaciones físicas que albergan los enormes recursos de computación y almacenamiento necesarios para que modelos, como, por ejemplo, ChatGPT, puedan aprender y almacenar información. Normalmente se ubican en grandes naves industriales que consumen electricidad las 24 horas al día y que necesitan unas condiciones ambientales controladas. Se calcula que el 2% de la electricidad mundial, se consume en este tipo de instalaciones. Pero ¿qué pasa con el consumo de agua? Un reciente estudio de investigadores de la Universidad de California Riverside y la Universidad de Texas ha calculado que una conversación de entre 20 y 50 preguntas a un chatbot como ChatGPT consume medio litro de agua.

Podemos pensar que esta cantidad de agua no es importante, pero este mismo estudio calculó que en 2021, los centros de datos de Google consumieron 12.700 millones de litros de agua, de los cuales, el 90% era potable.

Este consumo de agua es directo, refrigeración de servidores, o sea, enfriar los equipos para evitar el sobrecalentamiento de los mismos, pero también hay un consumo indirecto, aquel que se utiliza para generar la electricidad necesaria para las grandes naves donde se ubican dichos equipos.

El Doctor en Física Pedro Arrojo, relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, cargo que ocupa desde su nombramiento en 2020, aboga por considerar el agua como un bien común, y no como una mercancía. Respecto al crecimiento de los megacentros de datos opina, “ese crecimiento genera importantes y preocupantes demandas de agua, así como un dramático aumento del consumo de electricidad”. Estas tendencias entrañan graves riesgos para los ecosistemas acuáticos y presentan expectativas insostenibles para el futuro”.

Como aragonés, el Dr. Arrojo muestra su preocupación por la proliferación de centros de datos en su región, conocida ahora como la Silicon Valley española. El aumento de este tipo de negocios en la comunidad incrementará la demanda eléctrica y el consumo de agua. Sirva como ejemplo que Amazon, con las cinco instalaciones previstas para la región, consumirá más electricidad que todo Aragón y el agua que necesitarían 20.000 hogares. Arrojo demanda una moratoria y avisa de la prioridad que se da a los promotores de estas plantas frente a otro tipo de empresas que pueden proporcionar un mayor número de puestos de trabajo.