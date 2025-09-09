Prende la llama de un odio antiguo

Un odio antiguo, milenario, que durante siglos tuvo un matiz religioso y desde el siglo XIX racial-darwinista, no se extingue en pocos años. Han pasado solo 80 desde la Shoah, que supuso el punto culminante de la bimilenaria persecución de los judíos a la vez que algo sin precedentes: la planificación racional del exterminio de un pueblo entero –seis millones de víctimas– sin un objetivo bélico, económico o de conquista de un territorio. Incluso se intensificó, para ultimar el exterminio cuando Alemania sabía que perdería la guerra. Esto hace de la Shoah algo totalmente distinto de las muchas atrocidades que el ser humano ha cometido y comete. Sin posibilidad de ser utilizada como término comparativo: la unión del odio más antiguo, ahora con motivación racial, no religiosa, y la más moderna racionalidad en la planificación del exterminio. Sin razón estratégica, económica o territorial.

Lo que está sucediendo en Gaza se inscribe en las grandes matanzas y tragedias de la historia, en los crímenes de guerra que sacrifican por miles a civiles yendo mucho más allá de lo que los objetivos militares exigen, incluso rozando, si no alcanzando, el genocidio. “Durante muchos años me negué a utilizar esa palabra. Pero ahora, con las imágenes que he visto, con lo que he leído y oído de las personas que han estado allí, ya no puedo contenerme. Con inmenso dolor, con el corazón partido, debo constatar lo que está ocurriendo delante de mis ojos. Genocidio… No debemos permitir que quienes tienen sentimientos antisemitas usen y manipulen la palabra genocidio. Y después tenemos que preguntarnos: ¿somos capaces, como nación, somos lo suficientemente fuertes para resistir a los gérmenes del genocidio, del odio, de los asesinatos masivos?”, ha dicho el gran escritor israelí y activista por la paz David Grossman.

Por desgracia la matanza de Gaza está haciendo que se pase de la culpabilización de Netanyahu y su Gobierno a la de todos los israelitas e incluso a la puesta en cuestión de la existencia de Israel, y de esta a la de todos los judíos. Sin importar que condenen la masacre. Cuando se produce un atentado islamista o un incidente como el Torre-Pacheco se alzan voces que advierten del peligro de la islamofobia. No oigo las que adviertan del peligro del antisemitismo y la judeofobia. Todo lo contrario.