Los problemas de la sanidad

Mientras que más de 6.400 personas están esperando una operación en el Hospital de Jerez, los médicos paran reclamando mejoras en sus precarias condiciones de trabajo por el nuevo documento del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, y se reconoce desde la Administración los errores en el cribado de cáncer de mama. Quienes deben tomar las riendas para mejorar la sanidad pública, o no saben o no pueden tomar las medidas para recuperar el sistema público.