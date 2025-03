La provincia sin talento

El análisis realizado por el Colegio de Economistas de Cádiz debería preocupar a toda la sociedad al referirse a la dificultad a la hora de retener el talento profesional en la provincia. Los jóvenes, y no tan jóvenes, bien formados, con estudios, con iniciativa, con títulos bien trabajados, acaban por marcharse de aquí. Se van a otros puntos del país y también al extranjero, donde encuentran mejores ofertas empresariales, no sólo ganando más dinero, sino en empresas más competitivas y con más medios. Es este un déficit que soporta la provincia de Cádiz desde hace años y que parece no tener una solución inmediata.