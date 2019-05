26-M: quinielas, balanzas y dibujos

Auna semana de las elecciones municipales, tanto el PSOE como el PP están convencidos de tener las listas que van a conseguir más representación en el nuevo Ayuntamiento. Mamen Sánchez y Antonio Saldaña saben que no van a lograr mayoría absoluta, algo que en estos tiempos queda reservado a muy pocos. Así que, cuatro años después y salvo que la campaña dé un giro inesperado en la semana que resta por delante, habrá que mirar a otras fuerzas políticas para formar gobierno de uno u otro color. La candidata socialista viene insistiendo desde antes incluso de la campaña en que no tendrá problema para llegar a acuerdos tanto con las fuerzas políticas que le han apoyado estos cuatro años (Izquierda Unida/Podemos y Ganemos) como con Ciudadanos. Sabe que parte de una cifra muy baja (siete concejales) y que debe incrementar su presencia, pero también sabe que eso puede ser a costa de una izquierda que llega de nuevo dividida y arrastrando malos resultados en los últimos comicios, de ahí ese guiño -que no oculta- a la formación naranja.

El partido de Inés Arrimadas está haciendo una campaña de perfil bajo con el mismo candidato de hace cuatro años, Carlos Pérez, y con la 'marca' Inés Arrimadas que tan buenos resultados da en su ciudad natal. Saben que partiendo de dos concejales y habiendo sido la formación más votada en las andaluzas sólo tiene que subir y luego, a esperar a que llamen a su puerta. Salvo que al PSOE, como decíamos, le vuelvan a salir las cuentas con Adelante Jerez y Ganemos.

En el PP lo saben y están convencidos de que Rivera y Arrimadas, visto el papel que quiere desempeñar Ciudadanos en la nueva legislatura nacional, no pactarán con el PSOE en la quinta ciudad andaluza (a menos que haya algún cambio 'cromos' con otro ayuntamiento). Es a lo que se agarran porque repetir la última mayoría absoluta de García-Pelayo en 2011 parece difícil y más en un momento complicado para el PP en todo el país. Saldaña, como todos los candidatos populares, apelarán a sus votantes esta semana a quitarse la espina del 28-A. Otras opciones de apoyos al PP como Vox y Jerezanos parecen complicadas, pues el primer concejal se va a poner en torno a los 5.000 votos (depende de la participación, claro) y estas dos formaciones no tienen en la ciudad una estructura, una cohesión y un bagaje todavía que lo asegure.

A los socialistas se les ve muy fuertes tras las generales, aunque se espera que alguien explique algún día qué ha pasado con el acto de Pedro Sánchez en Jerez que la ejecutiva regional había anunciado para este miércoles (¿fuego amigo?). Eso sí, han podido presumir de contacto directo con los dos ministros en funciones con más poder y mejor valorados del Gobierno de Sánchez, María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska, que se han paseado por la Feria. Hasta han creado una especie de avatar con la imagen de Mamen Sánchez, que por lo visto es lo que se lleva hoy en muchos sitios, como ha hecho 'Kichi' en Cádiz. Un dibujo que representa a una Mamen Sánchez sonriente vestida de flamenca. Y rubia, como las dos alcaldesas anteriores.