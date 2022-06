La rectificación del necio

Balance de las elecciones andaluzas según Ione Belarra: "Es una mala noticia para el pueblo andaluz que sigan gobernando quienes recortan y privatizan los servicios públicos". Es decir, que en un ejercicio de masoquismo o de obnubilación colectiva los andaluces han votado mayoritariamente contra sus intereses, sus derechos y sus necesidades más urgentes dando la mayoría absoluta a quienes les recortan y privatizan los servicios públicos.

Balance de las elecciones andaluzas según Yolanda Díaz: "Lo que siento, si me permiten, es tristeza por razones evidentes. Las políticas de la derecha, más allá de lo discursivo, van en dirección opuesta a lo que las personas necesitan". Luego 1.582.412 andaluces han votado a quienes van en dirección opuesta a lo que necesitan; y solo los 883.707 que han votado al PSOE y los 281.688 y 167.970 que han votado a Por Andalucía -la opción apoyada por Yolanda Díaz en la que están IU, Más País, Equo e Iniciativa por Andalucía y apoyan Podemos y Alianza por Andalucía- y Adelante Andalucía tuvieron la lucidez de darse cuenta de quiénes eran los buenos.

Balance de las elecciones andaluzas según Sánchez: el resultado no tiene que ver con él (portavoz del Gobierno: "El Ejecutivo no se ha presentado a las elecciones") aunque, para ganar voluntades, se ha apresurado a poner en marcha medidas que hace dos semanas rechazaba. Cuando el 7 de junio Maroto propuso el Senado una rebaja del IVA de la luz al 5% el PSOE se opuso porque, en palabras de la ministra Ribera, "no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo". Bastó el histórico descalabro en Andalucía para que la cosmética se convierta en necesaria cirugía social y el vaciamiento de las arcas públicas sea necesario -en palabras de Sánchez- "para proteger a las familias de nuestro país". Pidiendo a la oposición, con la falta de pudor y vergüenza que le caracterizan, que no se oponga a lo que ella propuso hace 15 días y el PSOE rechazó.

Después que entre su fiel Andalucía y el PSOE se haya producido una separación, un divorcio o un cese temporal de convivencia, Sánchez trata a los españoles como un padre que quiere seducir con regalos a los hijos en disputa. Fue Felipe González quien dijo: "Rectificar es de sabios, pero de necios es rectificar cada día". O de oportunistas sin escrúpulos.