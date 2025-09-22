Repliegue reflexivo

Pu ede que, de momento, sólo sean indicios, pero son demasiadas las coincidencias que anuncian cambios de época. Cambios que los pesimistas –los que creen que esta vez la decadencia de occidente va en serio– ven muy negros, pero que, como nada está fatalmente previsto en el destino de los pueblos, quizás sean todavía enderezados de acuerdo con el ideario ético y político que prevalece aún en gran parte de los países occidentales. Desde luego, es perceptible que, cuando menos, se barrunta un cierto repliegue, un volver a encerrarse –con el peso de otra experiencia– en el propio entorno. No se trata de deducir que el ansia cosmopolita y el gusto por lo distante y exótico haya sido vano. Ha merecido la pena, e incluso cabe añadir que era más que necesario. Y gracias al conocimiento adquirido traficando por otros mares, esponjándose de otras ciencias y artes, esta vuelta lugareña a lo local puede enriquecer el territorio propio, al someterlo precisamente a la revisión que, provistos ya de otra mirada, exigen los nuevos tempos. Por tanto, si este repliegue hacia dentro se confirma, en el caso de Andalucía puede tener su aspecto positivo. Ya que ésta ha dependido, en gran parte, de una imagen impuesta desde el exterior, nacida en la época romántica. Imagen de la que, para bien o para mal, ha quedado bastante prisionera, ya que los propios andaluces se han sentido satisfechos con sus llamativos efectos artísticos y literarios. Sin detenerse casi nunca a recapacitar sobre las incidencias negativas que, al calor de esas costumbres y tradiciones, también han surgido. Por tanto, quizás deba ser bien acogida esta tendencia, si se confirma, de un retorno hacia dentro, que observe con mirada crítica el propio ombligo, e inicie una reflexión sobre el papel y las peculiaridades de la vida andaluza, sobre sus muchas carencias, aunque sin olvidar el porqué de sus logros cuando los ha habido. Una nueva teoría, que no repita lo tantas veces dicho, ni replique, con ingenuo mimetismo, lo tramado ya en otras regiones. Las instituciones locales muestran escaso o nulo interés por reavivar un nuevo ideario movilizador, pero este repliegue colectivo, hacia dentro, tal vez sea la ocasión para que los andaluces, lejos de focos cosmopolitas, conciban la teoría que les gustaría encarnar.