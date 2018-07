El retraso de los tomates

No es que los tomates estén invitados a algún acontecimiento y lleguen tarde como el conejo sabio de 'Alicia en el país de las maravillas' a la invitación del té, no es eso, es que este año, los tomates, como otras muchas cosas han retrasado su devenir natural. Entre las personas que tienen huertos, por afición o profesión, el comentario generalizado es que "este año los tomates están tardando mucho en madurar". Y es verdad, no solo aquí, sino en toda España.

Recientemente he tenido la oportunidad de recorrer la parte suroeste de la provincia de Salamanca, por cierto qué paisajes rurales más bellos en esta provincia en la zona comprendida entre la carretera de la ruta de la Plata y la frontera portuguesa. Allí todos los pueblos tienen su pequeño huerto y las quejas eran generalizadas como en el sur; los tomates han tardado en coger el rojo correspondiente, lo mismo ha pasado con pimientos, tapines…

Hemos tenido un tiempo atípico para los parámetros de los últimos años, lluvias fortísimas primaverales y un verano, que se repita por favor, de una benignidad encantadora. No voy a discutir más lo del cambio climático, pero el análisis de los datos apunta hacia cambios evidentes. Me dicen algunos escépticos: "En invierno sigue haciendo frío y en verano calor". Hombre claro, para que eso cambiara el eje de la tierra se tendría que mover o incidir los rayos de sol de forma diferente en cada estación y hemisferio. Cosa imposible.

Pero también todo en la naturaleza se ha retrasado, las aves han empezado a criar más tardes, las floraciones se han atrasado, las abejas han tardado en poder libar las flores. Hasta las chicharras, que necesitan unas determinadas temperaturas para cantar, han tardado y se han escuchado con retraso, también, en nuestros campos.

Mientras tanto espero que hayan disfrutado del eclipse de sol de esta pasada madrugada, que agosto sea fresquito y que disfruten de los tomates, en crudo, gazpacho…con una copa de fino bien fresquita. ¡Feliz resto de verano!