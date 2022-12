Las santas del barrio

EN el barrio donde vivo ahora hay un lugar muy especial donde habitan mujeres santas. Ellas no lo dicen nunca. Ni tampoco alardean de eso. No necesitan sacar pasos a las calles para ofrecer un mensaje de virtud cristiana y de cercanía a su Amado, el cual, no es otro que Jesucristo, al que rezan y velan prácticamente las veinticuatro horas del día.

Es un convento donde la santidad nunca se fue de sus paredes. Vinieron tiempos malos en esta España nuestra donde todos pertenecemos a dos grandes grupos: los que van con la vela y los que persiguen con un palo a los llevan la vela. De ahí vino la desamortización del siglo XIX y un grandísimo número de conventos fueron expropiados. Pero por este pequeño manantial de Amor la desamortización pasó de largo. Y sus santas mujeres nunca cesaron en el rezo de los maitines, cuando todos duermen y el rocío se convierte en agua.

Las santas mujeres también veneran a Santa Rita, una mujer italiana que bien podría estar de moda por aquello de la denominada ‘violencia machista’. Se casó y, una vez viuda, se hizo monja agustina. Estas santas mujeres también son agustinas ermitañas. Y están en el barrio desde el medievo. Hoy escribo de ellas porque necesitan la ayuda de todos nosotros. Tienen un obrador para ganarse la vida donde salen unos anises con un dulzor que se debe de acercarse mucho al Cielo. Pero los altos costes de producción hablan mal de la rentabilidad del negocio. Así que una ayuda a estas santas mujeres no vendría nada mal. Y también les dedico esta columna porque se lo debo después de ser las custodias secretas de aquello con lo que me revisto una vez al año para rezar. Yo lo hago una vez mientras ellas lo hacen cada día cuando rompe el día y el rocío se convierte en agua viva.