A Santos Cerdán ya le soplan

Ferraz? ¿Quién es Ferraz? Ferraz impone un candidato en la Comunidad Valenciana, Ferraz respalda a Juan Espadas, fuentes de Ferraz aseguran que Tudanca tendrá competidores, Ferraz niega a Juan Lobato. Ferraz, Ferraz y Ferraz, el nombre de la calle madrileña donde se ubica la sede de la dirección socialista se viene utilizando como una metonimia tan absoluta que hasta sus filtraciones se blanden para imponer voluntades en un partido que, desde hace dos congresos, debería de ser la expresión popular de los militantes, y así ha sido el gran Ferraz hasta que un tipo de Burgos, Luis Tudanca se ha preguntado, maliciosamente: “¿Ferraz? ¿Quién es Ferraz?”

Las filtraciones madrileñas daban por acabado al secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, pero en un intento de zafarse de esa muerte anunciada, el líder convocó elecciones primarias en noviembre, sin atender a que a finales de ese mes hay un Congreso Federal. El Comité de Garantías –creo que con razón– las ha anulado, pero Tudanca ha salido reforzado con el envite, tanto que posiblemente mantenga el liderazgo sin que el esgrimido Ferraz sea capaz de buscar y fabricar un candidato alternativo.

¿Quién es Ferraz? Ferraz es Santos Cerdán, el secretario de Organización, aunque su poder emana de la confianza que Pedro Sánchez ha puesto en él, sin que militantes y dirigentes sepan distinguir cuánto de Moncloa hay en cada decisión del subalterno navarro.

El pronunciamiento de Burgos ha tenido su eco en Madrid, donde Juan Lobato era otro de los fulminados por las filtraciones, pero también en Andalucía, donde los críticos con Juan Espadas esperaban a que el omnipresente Ferraz le permitiera presentar una lista alternativa para el próximo congreso regional, el de febrero.

El último sondeo de 40dB, el de la cadena Ser del lunes, amplía la ventaja del PP sobre el PSOE en Andalucía a los diez puntos de cara a unas elecciones generales, es una diferencia mucho mayor que la de Castilla y León, y concierne de modo muy especial a la dirección andaluza. ¿Sólo a ella? No, el resultado del pésimo momento socialista es fruto del concierto fiscal con Cataluña, del acuerdo con Bildu para reformar la ley mordaza y de la glorificación de Juanma Moreno, pero no será Ferraz quien lo decida, sino los militantes. A Pedro no, pero a Santos ya le soplan.