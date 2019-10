La sentencia y 'The Guardian'

Es un mal día para escribir algo que no gire alrededor de la sentencia del Supremo sobre los acusados del procés por rebelión (ninguno ha sido culpado por este cargo), sedición, malversación y desobediencia (por estos tres sí han sido culpados unos y/u otros). Como es más que probable que gente cualificada en análisis judicial comente hoy el asunto desde este punto de vista, y como quiera que puntos de vista domésticos los habrá hoy a puñados, parece buena opción explorar qué se dice del asunto en la prensa de países de nuestro entorno. Descarto la prensa belga por motivos obvios: los flamencos son tan hermanos de los independentistas catalanes -y tan groseros- como para que el presidente de su Parlamento, Jan Peumans, vuelva la cara en actos oficiales a la embajadora española, y califique a España de indigna de ser considerada democrática. Por no hablar de darle de facto la condición de refugiado político a quien declaró por las bravas la República de Cataluña y la parcial desintegración del Estado -ahí es nada- desde el mismo centro del poder y la propaganda, Carles Puigdemont. Busqué en una prensa poco dada de ser indulgente con España, la británica. El primer reportaje que cayó en mis manos fue el del moderadamente izquierdista The Guardian, de ayer a las 9 de la mañana. Extracto y resumo sus párrafos.

Primero. "Desde hace una década hay un creciente clamor independentista por parte de aquellos catalanes que creen que su rica región tiene un derecho moral, cultural y político (…) y que ellos han dado más dinero a España del que han recibido". Segundo. "Aunque los gobiernos pro-independentistas pretenden hablar por todos los catalanes, una elección tras otra muestra que la región está dividida por la mitad en el asunto". Tercero. "Los partidos independentistas nunca han alcanzado el 50% en las elecciones regionales (…) el apoyo popular a la secesión es menor en porcentaje que el de la permanencia en España". Cuarto. El independentismo duro "ha estallado con la gran crisis económica española (…) Se acusa a Artur Mas de haber cambiado el chip hacia la ruptura total para tapar la corrupción en su partido, y redirigir la frustración hacia Madrid". Quinto. "El symbolic referéndum por la independencia, declarado ilegal por el Constitucional, concitó a un porcentaje de algo más de la mitad de los votantes, la mayor parte de ellos independentistas, por lo que alcanzaron un 80% de síes". Sexto: "Hace unos días, la Policía arrestó y confiscó explosivos a miembros de los CDR, potenciales saboteadores de infraestructuras". No comments.