Si no es el pito, es la pelota

El Gobierno utilizará la negativa del PP y Junts al decreto ómnibus para sacar beneficios electorales de la argucia de meter en el mismo paquete la revalorización de las pensiones o las bonificaciones al transporte y, por ejemplo, la cesión al PNV del palacete parisino que fue sede del Gobierno vasco en el exilio y ahora lo es del Instituto Cervantes, que podrá seguir utilizándolo hasta 2030 al precio de un millón de euros al año. Los decretos ómnibus son muy útiles para colar lo razonable y lo no razonable, lo beneficioso para la mayoría y lo que solo beneficia a unos pocos para recompensar su apoyo al Gobierno. Los partidos que se opongan a esta aprobación en bloque a causa de las disposiciones que consideran negativas serán responsabilizados de bloquear también las positivas.

La maniobra es tan burda que el ministro Bolaños ha dicho: “Cuando en febrero vean que su pensión ha bajado, que se acuerden que ha sido el PP en compañía de otros, y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el PP en compañía de otros”. Echa encima del PP a los millones de pensionistas y usuarios de transporte público afectados, pero se cuida de no nombrar a Junts, su apoyo indispensable a la vez que su dominatrix, con la ocurrencia de “en compañía de otros”. Y si hace falta también se tragan, como una parte más de las humillaciones a las que Junts somete al Gobierno, los insultos de Miriam Nogueras: “Lo que hoy molesta a Junts es su trilerismo, su mentira, su gandulería, su prepotencia, su chantaje, sus incumplimientos, porque les recuerdo que hace un año se cerraron unos acuerdos que aún no han sido sustanciados. Esta piratería suya, ni la compartimos, ni la votamos… No tienen mayoría y tienen que dejar de actuar como si la tuvieran”. Se quedó a gusto: trileros, mentirosos, gandules, prepotentes, chantajistas y piratas.

Fue también Nogueras la que dijo lo que todos sabemos: “La subida de las pensiones y los descuentos al transporte están garantizados. Hagan un real decreto con estos dos puntos y nosotros votaremos a favor”. Como también lo haría el PP. Pero de lo que se trata es de utilizar el decreto ómnibus para forzar el voto a favor o culpar del negativo. En ambos casos Sánchez gana mucho o algo, como si el pleno del Congreso fuera una tómbola: “Siempre toca, siempre toca, si no es el pito es la pelota”.