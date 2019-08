¡Pues que sigan!

Pleno verano y salvo para quienes hayan contratado algo vacacional por aquí, el tiempo acompaña a quienes nos mantenemos en la urbe. Incluso ha bajado la temperatura política. Tras el bochornoso mercadeo de sillones ministeriales vivido en julio, sus señorías se han ido de vacaciones. Eso sí, no sabemos bien a descansar de qué, pues salvo ir al congreso un par de veces a votar lo que les indicaban, poco desgaste físico y mental han tenido desde que fueron elegidos para tan alto menester.

Joe, que alguno hasta podrá vender el ipad con el celofán de la caja y todo. Y el móvil no, porque hablar por él les sale más barato que usar el propio, que si no…

Pero no pasa nada porque se vayan de vacaciones. El país sigue funcionando, y si me apuran, con menos sobresaltos que cuando sus señorías están legislando, e incluso más tranquilos que cuando hay un gobierno tomando decisiones electoralistas de forma permanente. La ausencia de la oposición, apenas se nota, porque para lo que sirven… A ver si llega un día en que todos espabilan, se dan cuenta de que se llevan en sueldos y otros gastos parte de nuestros salarios, y tanto unos como otros se dedican a intentar legislar y gobernar para todo el país y no solo para los suyos. Ese día realmente se habrá conseguido cumplir aquel espíritu del 78 que ahora está tan denostado y mal visto. Eso sí, por una inmensa mayoría que no había nacido siquiera entonces, y que han tenido la suerte de nacer ya en democracia gracias a aquellas reglas que consensuamos hace 40 años y que les ha permitido nacer en libertad, y lo más importante, no perderla. Quizás por eso, porque nunca la han perdido y nacieron con todo hecho, es por lo que no lo valoran. Ojalá nunca les ocurra y sigan pensando que todo viene de los mundos de yupie y ellos serán la salvación del mundo. Entretanto, los del 78, seguiremos cotizando y manteniendo este país para que ellos puedan seguir viviendo en libertad y permitirse denostar lo que ni siquiera conocen ni tienen interés en conocer como se hizo. Así viven mejor… ¡pues que sigan!