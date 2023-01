No se trata de lo mismo, si de soledad hablamos o de soledades lo hacemos. Además de la sutil diferencia de la “s” ortográfica, que convierte a la segunda en plural de la primera, en esta pincelada que, como cada lunes, comparto con ustedes, soledad me sugiere imposición, aislamiento no buscado, tristeza de uno, ausencia de otros… Muy al contrario, por soledades entiendo algo así como poner cerco a relaciones, estas sí, impuestas; ausencias necesarias, sin que la tristeza esté invitada a ellas; encuentros íntimos con el uno que somos.

Los humanos somos seres sociales. Evolucionamos gracias a esta condición. Hablamos para que otros nos escuchen, quien escribe lo hace para ser leído, el pintor pinta para que sus cuadros se vean, el músico compone para ser escuchado, el poeta teje sus versos para que alguien con él se conmueva, lloramos para que sequen la humedad de nuestras lágrimas, reímos para compartir alegría, queremos a quien deseamos que nos quiera, amamos para ser amados. Así somos.

Sin embargo, con el paso de los años, lo que yo llamo “el roce social”, es decir: el desgaste que las relaciones con los otros va provocando en nuestra condición de “sociales” a causa de tristezas no buscadas, inmerecidas frustraciones, penas arbitrarias, injustos desengaños, desencuentros absurdos, mentiras irracionales, crueldades innecesarias, o dolorosas y abyectas traiciones; termina por obligar a la reflexión que, al menos desde mi punto de vista, de modo inevitable nos conduce hacia la inaplazable necesidad de una “cantidad de aislamiento” imprescindible para sobrevivir a tanta decepción.

Verán, es como si en una solitaria pradera hubiese dos casas, iguales por fuera pero muy diferentes por dentro. En una, nos harían entrar y encontraríamos un único y gran salón, sin tabiques, ni divisiones ni cuartos o habitaciones. La casa, igual de grande o pequeña que la otra, está vacía: hay muebles y los habituales objetos decorativos, pero no hay nadie. Alguien nos abre la puerta, nos invita, o empuja, dentro, luego cierra la misma puerta que antes abrió y se va. Nos deja, nos quedamos, solos. Nadie hay dentro, a nadie escuchamos ni vemos fuera… estamos solos. En la otra casa, al abrir el portón de entrada, vemos un pasillo largo y estrecho, con una puerta al final. A ambos lados del pasillo hay habitaciones que ocupan toda la estancia. En unas hay personas, otras están vacías. Escogemos si entrar en unas o en otras, pero si entramos en las que no hay nadie, escuchamos hablar en los cuartos contiguos, sabemos que hay gente, aunque ni la veamos ni podamos hablar con quién allí está. Nada nos impide salir, cuándo queramos, de nuestra habitación y entrar en otra en la que el vacío está ausente. También podemos salir al pasillo, caminarlo y salir por la puerta que lo termina, parar volver a entrar y repetir del mismo modo, o no, la elección anterior.

Lo pensó y escribió el filósofo rumano Emile Cioran: “A medida que los años pasan, decrece el número de seres con los que uno puede entenderse”, y si uno no puede, real y tristemente, entenderse con alguien, lo más indicado, lógico y razonable es dejar de tratar de intentarlo. Nuestra salud emocional nos lo agradecerá. No nos referimos a nada que se pueda calificar de huida, temor o cobardía, más bien hablaríamos de conciencia de lo utópico, o certeza en lo que no está a la mano, es decir, al alcance de nuestras posibilidades racionales, o constatación de la imposibilidad de lo que no es posible.

La vida, como todo lo que tiene que ver con nuestra existencia, cambia. Y aunque así no fuese, si lo que entendemos por vida permaneciese, en un supuesto no factible, estática e inalterable desde que la inauguramos hasta que nos abandona, seríamos nosotros los que cambiaríamos, por lo que, de un modo u otro, las condiciones de nuestro existir nunca se repiten. No se puede pensar de otro modo, salvo que lo que se persiga sea no pensar. Digo yo.

Nadie es hoy la misma persona que fue ayer, entre otras cosas porque la circunstancia de ayer no es la de hoy; nosotros, viviendo, cambiamos lo vivido para no volver a vivirlo.

Atrapados en esta “sencilla” complejidad, entre nosotros y nuestras vidas, convendrán conmigo en que pretender hacer fácil, continuada e inalterable nuestra relación con las vidas ajenas y con los protagonistas que las usan, es, simple y llanamente, una ilusión envuelta en fantasía con una fina capa de inocente y pueril esperanza.

Las soledades se encuentran si se buscan, y no es necesario condenarse a la soledad si se sabe estar con ellas.