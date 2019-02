Solución o aceptación

"Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza; será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto" (Jeremías 17, 5-8).

Este texto nos asegura que quien se pone cerca del Señor, y confía en Él, no le faltará la fuerza, la alegría y la paz interior para vivir el día a día de su vida. Aquel que confía en el Señor, como el árbol junto al río, será alguien que echa raíces y acerca su alma y su corazón junto al Señor y de la misma manera que al árbol que está junto al agua no le importa el calor o el frío que haya en el ambiente porque su vida le viene de la frescura del agua del río que bebe con sus raíces, así será el que planta su vida y echa raíces cerca de Dios.

No dependerá su vida de lo que suceda fuera, sino que su vida se mantiene firme por la savia que corre por dentro y que viene del río. Como dice San Agustín, ¡tírate en los brazos del Señor!, ¡no tengas miedo!, ¡tírate sea cual sea tu situación!, porque él no va a retirar sus brazos nunca, y te recogerá siempre.

Eso es confianza, eso es fe, tirarse con la seguridad de que Dios me recoge. Unas veces nos echaremos en los brazos del Señor para encontrar luz y soluciones a nuestros problemas y dificultades pero quiero hoy hacerte caer en la cuenta de otra realidad importante.

Muchas veces las situaciones e incluso aspectos de ti mismo no tienen solución, luchar por cambiar algo que no va a poder cambiar es precisamente lo que cada día te desgasta y te hunde. Todos los días luchando y luchando por algo que a lo mejor no puede cambiar y no tiene solución ¿Habías contemplado ver esta posibilidad?

Y es ahí donde también debes tirarte en los brazos del Señor para que te de la fuerza y las agallas de aceptar con alegría aquellas cosas que no tienen solución. Jesús también aceptó una pasión que quiso solucionar, pero al no poder librarse de aquella hora, la aceptó voluntariamente y siguió adelante confiando únicamente en Dios Padre que lo sostenía y lo acompañaba ¿Solución o aceptación? Sea cual sea el camino ¡tírate en los brazos del Señor!. Él te recogerá siempre y por qué no, muchas veces cuando uno acepta lo que no tiene solución es cuando comienza la salvación.