La otra suciedad

Es una evidencia que Jerez está sucia o, al menos, que no está todo lo limpia que todos desearíamos. Por eso la propia empresa concesionaria del servicio ha sido objeto esta semana de dos sanciones por no recoger enseres de la vía pública y por enviar a San Fernando camiones que deberían estar recogiendo la basura en Jerez. Nada nuevo, por desgracia, este debate acerca de la limpieza, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos y un asunto en el que éstos también podrían poner un poco más de su parte. Como tampoco es nueva otro tipo de suciedad. La que se produce cada vez que se acercan elecciones municipales y los partidos se enfangan en luchas casi siempre estériles como es, recurrentemente, gobierne quien gobierne, la de los sueldos de los concejales y sus técnicos de confianza. Esto viene siendo así desde que existe el Ayuntamiento en su etapa democrática, es decir, desde hace ya cuarenta años. Pero se repite mandato tras mandato municipal. Los sueldos actuales del Ayuntamiento, que son públicos, se conocen desde hace tres años pero ha sido ahora, tras una denuncia sindical, cuando se han lanzado al aire cantidades que, objetivamente, no son correctas como se ha demostrado con abundante documentación aportada por el gobierno municipal. ¿Cuál es la diferencia entre esta denuncia de hoy y las que se cruzaron PSA, PP y PSOE cuando estaban en la oposición los unos frente a los otros? Muy sencillo: que ahora existen las redes sociales, pseudomedios y blogs que inundan, muchas veces de basura, las calles y los hogares de miles de ciudadanos que consumen compulsivamente información sin contrastar. Hoy le ha tocado al PSOE y mañana, como ayer, le pasará al PP, a Ciudadanos o a quien esté en el poder. No. El Ayuntamiento de Jerez no gasta hoy más en sueldos de concejales, asesores y técnicos que en anteriores mandatos. De hecho, el sueldo de Pacheco como alcalde hace 17 años era el mismo que el de Mamen Sánchez hoy. Lo saben quienes lo denuncian pero este asunto siempre ha vendido y más a nueve meses de unas elecciones.

Otra cosa es que los sueldos sigan siendo abultados para muchos ciudadanos. En ese caso habría que abrir el melón y ver qué hace cada cual en un Ayuntamiento en el que el ambiente entre la plantilla no es el mejor y sigue habiendo zancadillas que no ayudan en absoluto a que la ciudad salga adelante. Pasaba con el PSOE hace años, luego con el PP y de nuevo ahora. Hay muchos técnicos que juegan a políticos y sindicalistas que no quieren perder su influencia en ellos, hasta el punto de que se identifican a veces siglas con orígenes antagónicos con tal de conseguir un mismo objetivo. La cercanía de elecciones no hace sino avivar esas ansias por mantener o recuperar el poder, con los ciudadanos como víctimas o rehenes. Y lo peor es que sigue siendo así porque a quien lo intenta cambiar le hacen la vida imposible.

Nadie quiere abrir el debate de ver cuánto se gana y qué se hace para cobrarlo porque nos llevaríamos muchas sorpresas. Sueldos por no hacer casi nada. Ese es el debate y el lastre de un Ayuntamiento que hace décadas que tendría que haber limpiado, además de las calles, su propia suciedad. Así nos va.