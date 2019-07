Más sueldo, más talento

Una de las polémicas más vivas las últimas semanas en nuestra ciudad ha sido la de la subida de los sueldos a parte de la corporación municipal. Si damos un repaso a las declaraciones de partidos que no consiguieron representación o ciudadanos muy activos en las redes sociales que opinan con frecuencia sobre temas locales, el balance es demoledor en contra de la medida, a la que consideran a medio camino entre miserable y parásita, propia de políticos que piensan sólo en ellos y no en el bien común. No digamos la abundancia de expresiones malsonantes y groseras que inundan las redes; la democracia de la globalización consiste en que cualquiera tiene voz. En esto me apunto a la corriente minoritaria: de forma general, el político español cobra poco, el de nuestra ciudad también. A diferencia de los primeros años de una transición que rezumaba ilusión por el cambio, los números uno en sus profesiones protagonizaron la vida política del país. Consolidada ésta, volvieron a sus trabajos, y ya nunca más volvimos a atraer un talento parecido. El problema no es de sueldo, es de talento. Si la pregunta planteada es si nuestros políticos locales cobran mucho, algunos no han soñado nunca con ganar más fuera de la política, otros- los menos-, seguro que pierden dinero. Si nuestro sistema de representación política arbitrara algún medio para que los 27 puestos de concejal fueran ocupados por las mejores mentes, por los más capaces para la política, no me importaría doblarles el sueldo. Los partidos en su totalidad han ahuyentado el talento y lo han sustituido en exclusiva por una lucha de egos; por eso el ciudadano de a pie está asqueado de sus políticos. Esto y no el sueldo, es el mayor de los peligros: buscar fuera de la política lo que solo desde la política tiene arreglo. Más sueldo sí, pero más talento, también.