ES un asunto muy interesante, y también sumamente inquietante. Cualquier cuestión que se adentre en los entresijos del comportamiento humano lo es.

Los artículos de opinión en prensa, tienen, como casi todo, su lado bueno y otro que no lo es tanto. Son fáciles de leer -hoy que a muchos tanto les cuesta hacerlo-, informan, de manera sucinta, sobre temas de actualidad o comunican pensamientos o sentires del autor; sin embargo, la necesaria brevedad obliga a expresar la trama de la que se trate de modo escueto y resumido, lo que Impide al autor extenderse en demasía -perderse por los cerros de Úbeda, quiero decir-, cosa que suele ser de agradecer por parte del lector; pero es cierto también que impide profundizar en lo que pudiese merecerlo, aunque es factible que llegue a incitar al lector a que lo haga con posterioridad, acudiendo a libros o tratados que ahonden en la cuestión.

En lo que a los conglomerados de humanos se refiere, “las masas”, las posibilidades van desde el ensayo breve hasta un profundo tratado de psicología y comportamiento social. Hoy y aquí, en buena lógica, no nos vamos a ceñir a ninguno de estos dos parámetros, tan sólo daremos unas muy breves pinceladas con la esperanza de picar alguna curiosidad y mover, aunque fuese un poquito, determinadas conciencias.Los humanos somos seres sociales -eso es lo que se dice, y, posibles, y quisquillosas, puntualizaciones al margen, es una afirmación que, creo, cuenta con la conformidad de todos-. Necesitamos, en base a la condición que nos es común, relacionarnos y convivir, unirnos y participar, comunicarnos y coexistir, en lo que quiera que sea, con otros humanos; los modos, frecuencia o intensidad de esta “cooperación” es ya harina de otro costal: cada uno lo hace en más o en menos, de esta forma o de aquella otra, a menudo o de manera excepcional.

No obstante lo dicho, la primera, trascendental e irrenunciable aspiración del hombre como ente individual, la libertad, requiere, si no exige, que el individuo pueda serlo y significarse como tal, al margen de las masas entre, o en, las que vive e intenta, a veces lo consigue, desarrollarse, progresar y realizarse como persona, con la posibilidad, cierta no teórica, de desempeñar por cuenta propia una serie de actividades que reafirmen y delimiten, que no limiten, su personalidad, y poder tomar así, sin que nada ni nadie le fuerce a hacerlo, las decisiones que considere. Este, el de la individualidad, es asunto que no alcanza el consenso del anterior -lo social del ser humano-, pero , como muchos otros, lo creo con firmeza, y como soy yo quien escribo, pues así lo digo.

El individuo, hoy, está siendo obligado a someterse a la masa. Al poder, el que se ve y el que más manda, que es el que permanece entre bambalinas, no le interesa, porque no conviene a sus fines protervos y mezquinos la proliferación de mentes pensantes -o sea: con la capacidad de pensar- que son casi todas, pero que, además, piensen, que son bastantes menos que muchas.

Las masas, están sometidas “per se” al poder, de no estarlo no serían “masas”; como mucho se trataría de “muchos individuos juntos”, pero no “masa”. Al perder la condición de individualidad, al perder la libertad como persona, el individuo desaparece como ser pensante con capacidad efectiva de tomar sus propias decisiones y, por supuesto, asumir las consecuencias. Más que integrado, diríamos que absorbido por la “entidad superior” -superior por lo amplia, no por otra cosa-, amorfa, extensa y destructora de singularidades, el individuo -único e irrepetible- se diluye en esa generalidad, blanda y disforme, de almas sin alma propia que es la “masa”; entonces su suerte estará echada, la del poder -el Estado y los “intangibles”- también: ellos ganan, tú pierdes.

Las masas son, por su propia esencia, manipulables. Someterlas no es tarea difícil, ni siquiera complicada, por la muy sencilla razón de que no es necesario razonar -valga la redundancia- con ellas para convencerlas de lo que se las trate de convencer. Sólo hace falta buscar, primero, un culpable -real o ficticio, no importa- al que echar la culpa de “todos los males”, las injusticias y los sufrimientos que los borregos que conforman las masas padecen; encargarse, después, de la propaganda para que “todos” sepan contra quien tienen que “luchar”; decir, luego, lo que las masas quieren escuchar -igual da que se mentira o verdad-; y prometer, por fin, que van a dar a las gentes lo que las gentes quieren tener -es irrelevante que sean perfectamente conscientes de que no lo van a hacer- ¡Asunto solucionado!, y …¡a otra cosa, mariposa!

De cosa bien distinta se trata cuando de alguien que piensa, razona, deduce y luego decide, hablamos: de una persona, del individuo consciente y con conciencia de la situación que acontece; ¡amigo!, en este caso hacen falta motivos de peso, es indispensable el diálogo convincente, necesario el argumento fundado, forzoso un porqué consistente, irrenunciable la lógica, e ineludible la coherencia.

Tienen que desfigurar a la persona embutiéndola dentro de la masa, una vez fundido con ella, la sumisión de ésta, facilita y cataliza la del individuo. Evitémoslo.