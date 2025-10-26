EL mundo ha cambiado. Lo siento en el aire de la calle Corredera y en la plaza San Andrés. Lo siento en la plaza del Mercado, en Porvera, en Santiago, bajando por la plaza del Arroyo y más allá de las murallas de nuestra ciudad. Misteriosamente los niños van a la escuela, equipados con sus mochilas y armados con sus ideas mientras, al mismo tiempo, las tiendas abren, las fábricas producen y las empresas facturan. Los padres trabajan y los niños no van solos al colegio. ¿Cómo es posible? No es una fantasía salida de un cuento de hadas. Es una realidad factible gracias a los superabuelos.

La industria, la tecnología y la cultura han avanzado en las últimas décadas a pasos agigantados y esto se lo debemos, en gran parte, a las mujeres que, a partir de la Segunda Guerra Mundial, fueron tomando presencia en el mundo laboral. Esta incorporación inminente de las mujeres al tejido industrial ha enriquecido a las empresas, pero las condiciones laborales que muchos padres han tenido que soportar también ha empobrecido a las familias.

Cuando uno de los dos progenitores podía permitirse el lujo de dedicarse exclusivamente a la crianza y el cuidado de los hijos, este (o más bien, esta) acompañaba a los niños al colegio mientras el otro salía temprano para llegar a tiempo al trabajo. Si un niño se ponía malito, no había ningún problema. Siempre había alguien en casa disponible para cuidar del enfermo. Sin embargo, en las familias en las que los dos progenitores trabajan fuera de casa, se sincronizan los relojes cada mañana protagonizando una odisea hasta llegar a su puesto de trabajo. Para resolver las incompatibilidades horarias, hay una estrategia muy socorrida para muchos como es apuntar a su prole en las aulas matinales de los colegios.

El problema viene cuando un niño se acuesta sano y se despierta con 39 de fiebre. Ahí ya no hay cuadrante que valga. Es entonces cuando muchos padres milénicos entran en pánico sin saber qué hacer con el niño para que ninguno de los dos tenga que faltar al trabajo. Algunos habrían deseado tener una batseñal para proyectarla en el cielo matutino y ver si aparece Batman a salvar a la ciudad en apuros. Pero Jerez no es Gotham y el superhéroe americano no llegaría a tiempo. Es entonces cuando su imaginación les recuerda el teléfono rojo que usaba el Súper, aquel jefe de la T.I.A. que salvó a los españoles de tantos peligros cuando éramos adolescentes.

Muchos de nosotros leíamos aquellas historietas por entregas en el suplemento que traía el Diario de Jerez los domingos. La idea del teléfono rojo del Súper, aunque nos resulte atractiva, no es factible. La que funciona de verdad es la de buscar en el móvil el número de algún superhéroe local al que poder acudir cuando estás en un apuro así. Afortunadamente, muchas familias cuentan con la inestimable ayuda de sus padres. Estos abuelos convertidos en superhéroes sin capa son quienes acuden velozmente ante la llamada de sus hijos.

Nadie los llama superabuelos. Son sencillamente “los abuelos”, pero si hacemos una disertación etimológica de la palabra, veremos que su origen en español no les hace justicia si tenemos en cuenta la labor que desempeñan. El término lingüístico “abuelo” viene del latín clásico (avus) que significa “antepasado” y del vulgar (aviolus), que es su diminutivo. De esta forma familiar y cariñosa de llamar a los “abuelitos” viene nuestra denominación actual. Sin embargo, otras lenguas germánicas como el inglés se decantaron más por el uso de una palabra compuesta (grandad o grandpa) cuyo significado literal sería “padre mayor” o “gran padre”.

Particularmente, me parece que esta raíz germánica se ajusta mejor al papel que los abuelos realizan hoy en día. Ellos fueron quienes reconciliaron a las generaciones que sufrieron la guerra civil, los que asentaron las bases de nuestra democracia moderna y los que trabajaron para construir muchas de las escuelas y los hospitales que hoy tenemos. Ahora son también los que llevan a sus nietos al colegio y los que cuidan de ellos cuando enferman. Por eso, aunque todos empezáramos a añadirle el prefijo a su nombre, corto se quedaría eso de llamarlos “superabuelos”.