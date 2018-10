Los tebeos (y ii)

Comentábamos en nuestra anterior columna la importancia que para la infancia de muchos españoles de los años sesenta del siglo pasado tenían los tebeos, como aprendizaje de la lectura y como entretenimiento de tiempo libre. Narrábamos que los cómics y la radio eran los únicos medios de evasión de nuestros años infantiles, porque la televisión aún no había aparecido en nuestras vidas. A este respecto, me comentan algunos amigos que exagero un poco con la ausencia de aparatos de televisión. Nada de eso. Recuerdo que en el verano de 1964 se celebró en Madrid la final de la Copa de Europa de Naciones (actual Eurocopa) entre España y la U.R.S.S. Recuerdo que ganamos por 2-1 y que mi padre me llevó a ver el partido al Colegio de los Marianistas de la Por-Vera. Allí, en un aparato que habían puesto los religiosos en alto vi, a hombros de mi progenitor, cómo España se proclamaba campeón con el famoso gol de Marcelino. Y allí estaba, no exagero, medio Jerez.

Retornando a nuestro tema, recuerdo las aventuras de 'El Jabato' creado por Víctor Mora, con el seudónimo de R.Martin. Campesino ibérico esclavizado por Roma y que con ayuda del gigante Taurus, y de Fideo de Mileto, siempre con su inseparable lira. Lidera una rebelión de gladiadores y se dedica a recorrer el mundo haciendo justicia allí donde va. También aparece su novia una bellísima morena llamada Cludia, hija de un senador romano, que había abrazado el cristianismo. Por cierto, como la prometida de "El Capitán Trueno", también guapísima.

Y mi otro personaje favorito era 'El Cosaco Verde', también de Víctor Mora, con dibujos de Fernando Costa, un éxito más de la Editorial Bruguera de los años sesenta. Ambientada en la Rusia de los zares, al protagonista cosaco se le añadió el calificativo de verde, porque rojo sería muy fuerte para la época en la que se publicó.

(En homenaje a todos los quiosqueros del Jerez de entonces y en recuerdo a mi padre que todos los sábados a mediodía iba al quiosco de la plaza San Andrés a comprar la prensa y me traía mis tebeos favoritos que era mi ilusión de todo el fin de semana)