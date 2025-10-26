Temblor arancelario

Las ventas andaluzas a EEUU se han desplomado casi un 50% en agosto, primer mes de aplicación del arancel del 15% acordado por Trump con la UE. En el caso del vino, el último dato disponible es de julio, hasta el que acumula una caída del 7% en sus exportaciones al mercado norteamericano. Y eso que las bodegas españolas, también las de Jerez, adelantaron sus envíos en los primeros meses del año para eludir los aranceles. El sector tiembla, y no le faltan razones, ante lo que se avecina.