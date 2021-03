El siniestro encanto de la ‘progresía’

Permítanme la licencia de jugar con el título de la magnífica película de D. Luis Buñuel: ‘El discreto encanto de la burguesía’, ganadora del primer Oscar logrado por el cine español; fue en 1973 y lo consiguió como premio a la mejor película de habla no inglesa. Dicho esto, vamos al lío.

Se ha establecido en España una clase social producto de la hibridación, incestuosa a veces, entre una izquierda anodina, superficial y de conveniencia, y la más rancia de las tradicionales burguesías, de las de toda la vida desde que en el medievo se dio este nombre a los que buscaban liberarse de la presión feudal refugiándose en las ciudades –’burgos’-; con el tiempo se designó así a la clase media acomodada y a la clase media-alta, que poseían algo de capital propio y cierta cultura. Dicen, algunos, que la virtud está en el término medio; en este caso el ‘término’ en el que se encuentran, los que a esta hibridación pertenecen, no es el ‘medio’, es el mediocre.

Mediocres, sobre todo y antes que nada, respecto a la supuesta ideología que dicen abrazar: esa ‘izquierda’ -prostituida por ellos- que no es sino un mejunje entre el más descafeinado socialismo y un pretendido progresismo, absolutamente huérfano de lo que el verdadero progreso humanístico, social e intelectual, significa. Aburguesados sí lo están, hasta la misma médula y en la peor acepción de la palabra: persiguen las comodidades banales, buscan la seguridad de un sueldo, una pensión o una subvención para, luego, ‘echarse’ a la calle a ‘luchar’ por las reivindicaciones del pueblo -eso sí: de lunes a jueves, los fines de semana está el chalet de la sierra; por la mañana, no muy temprano, o por las tardes, tras la digestión y el reposo o la siesta, y hasta una hora no demasiado intempestiva, para poder ir después a la tertulia revolucionaria que mejor buffet les obsequie-; necesitan asegurar el estatus que ansían pero del que está feo que se sepa; adoran el lujo… anónimo, porque está mal que se vea; se desviven por las distinciones; el protagonismo es su religión; en realidad, el pueblo se la trae al pairo, bueno, no, en realidad desprecian a ese pueblo “causa y motor de su encarnizada lucha en las trincheras”; si, en realidad representan una muy mala cara del capitalismo al que dicen combatir, pero sin el que ni saben ni pueden ni quieren vivir.

Esta plebe -la ‘progresía’-, auténtica plaga pseudo intelectual, en el reverso del pensamiento y la acción social y obrera, acomodada en un bienestar que predican, pero no comparten, cínica de profesión y materialista por convicción, es la auténtica y verdadera chusma que intenta desesperadamente agitar y confundir el río, para vivir, a cuerpo de rey, de la ganancia que del revuelo aprovechan.

Se incrustan en medios de comunicación afines, cómplices de la desinformación, socios en la manipulación, maestros en verdades a medias y mentiras absolutas. Se permiten lo que haya menester para desacreditar al que no les aplaude, se consienten todo lo necesario para mantener su posición de privilegio, muy lejos de la desigualdad social, a años luz de la miseria, de la pobreza, de la injusticia y de la ignominia que padecen los desfavorecidos y los olvidados, sangrantemente, por ellos.

Desacreditan a los que en verdad lucharon por los derechos de los que no los tienen; se burlan de los que pensaron y escribieron sobre el cambio que la sociedad clama para que la discriminación y el deterioro de las condiciones de vida de los que no tienen nada, dejen de ser las que son; escupen en la cara de la lucha obrera y de los trabajadores; no se representan más que a ellos mismos y, para colmo de desvergüenza y desfachatez, nos ponen a caer de un burro a quienes se lo decimos en su redonda cara…

No es un enfrentamiento entre izquierdas y derechas: esa ‘izquierda’ ni lo es ni se lo parece ni se le espera… La izquierda está muerta y enterrada en España.

El cambio, ese que todos nuestros políticos pregonan y en el que ninguno cree, es más necesario que nunca, comenzando por cambiarlos a ellos. No nos pueden hacer más que daño, no estamos en su lista de prioridades, ni siquiera estamos en su lista.

El espectáculo al que nos están obligando a asistir, y a sufrir, en estos tiempos de zozobra, padecimientos, inseguridad y muerte, no es que sea lamentable, es que es insoportable. Son esquiroles de la libertad, de la defensa de nuestra libertad y, en tanto que permitamos su permanencia, estaremos condenados a perderla.

Sus tropelías, su hipocresía supina, su egocentrismo, su ambición personalista y excluyente no nos puede conducir a otro lugar más que al precipicio, al que nos dejarán caer, sin dudarlo, mientras gritan: ¡estamos aquí, compañero, lucharemos por ti, no te dejaremos caer…!

Son penosos, y siniestros…, ‘progres’ aburguesados muy siniestros, sí. No les tengo miedo, pero me dan miedo… por lo que son capaces de hacer, para salvar su culo, y también por lo que no son capaces de hacer para curar – ya no digo salvar- el nuestro.