NO sé si esta señora, Guardiola se apellida, es de las que querría que le tratase de 'alcornoca', 'alcornocu', o 'alcornoqui', en lugar de alcornoque; vaya usted a saber…. Nunca caería en la cateta obscenidad de 'incluir' una letra dónde nuestra simpar lengua no lo permite; ni dejaría tampoco de asemejarla, coloquialmente, a ella con el noble árbol del género 'Quercus' que puebla las espectaculares dehesas de esa tierra de conquistadores, y con generosidad nos proporciona corcho, madera y bellotas, además de buena sombra -al que a uno bueno se arrime-, y también, ahí es nada, oxígeno -que 'fabrica' a partir del CO2 que absorbe de la atmósfera- para que podamos respirar un aire que algunos parecen no merecer siquiera. Lo viene haciendo, el alcornoque, desde mucho ante que nosotros, los 'sapiens' de la Historia, fuésemos capaces de sostenernos sobre dos patas; imaginen la de siglos que tendrían que pasar para que algunos de los nuestros, de los 'sapiens' … -ja ja ja-, aprendiesen a leer, otros a escribir, estos a comprender y aquellos a salir fuera del ámbito de lo estúpido.

La señora Guardiola, candidata por el Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, veta en su proyecto de gobierno a un partido político legal, legítimo y constitucional, porque no le gustan sus postulados.

El problema es que María Guardiola no tiene los escaños suficientes parar gobernar en solitario, y si no suma a sus resultados los del único partido que puede proporcionárselos -con los cinco de Vox tendría mayoría absoluta, y no creo que pueda contar con los cuatro que obtuvo 'Podemos', digo yo-, pues se va a quedar compuesta, sin alcornoque, y con el PSOE de Fernández Vara de nuevo en el gobierno, y lo realmente grave: los ciudadanos sometidos, por cuatro años más, a los caprichos del que ya se pensaba expresidente. Seguro que esto es lo que les gusta a las personas que han votado al partido que ella representa, ¿verdad doña María?

Vox, el partido vetado, no es 'Bildu' -defensor de etarras, heredero de batasunos, exaltador de terroristas, violento, y enemigo de España; partido que hace años debería haber sido ilegalizado-; ni es 'E.R.C.' -golpista, anti constitucionalista, independentista, violento y anti español; que debería haber sido ilegalizado también, hace mucho tiempo-; ni 'Junts por no sé qué…', clones del anterior en todo; ni tampoco es el partido de los comunistas bolivarianos, que además de lo suyo propio, con lo que ya vamos sobrados, apoyan a los tres anteriores en todo lo que suponga un intento de romper primero y destruir después, España, ¡un regalito 'pal' cuerpo, vamos! El único 'problema' con ese partido, Vox, es que es de derechas, lo dice, lo defiende y lo cree. Se podrá estar o no de acuerdo, se podrá ser de izquierdas, de centro, de derechas, o de las conjunciones o aproximaciones entre unas y otras, porque todos están, en tanto no se demuestre lo contrario, dentro de la Constitución; no es el caso de 'Bildu', 'E.R.C.', 'Junts por no sé qué', o la extrema izquierda 'podemita' con todas sus mareantes divergencias, que se pasan por el arco del triunfo, unos más y otros menos, la legalidad vigente, se burlan de las Instituciones, incumplen las sentencias del Tribunal Supremo, desobedecen al Constitucional y se saltan a la torera -aunque todos ellos quieran prohibir la Fiesta Nacional- La Constitución. Con toda esta parva, por lo visto, si se puede pactar: nadie dice esta boca es mía; con Vox, no, porque es de derechas, y, claro, eso es un escándalo, ¡por Dios!

Guardiola se estrella antes de empezar, si es que, visto lo visto, llega a empezar: la presidencia de la Asamblea de Extremadura, vuelve a manos del PSOE … ¡bravo, Guardiola!, ¡es usted una crack!, Fernández Vara -el relojes- dice que le encargará a usted su próxima campaña electoral: tendrá el triunfo asegurado, ¡bravo, María, bravísimo!

Con un discurso vacío, sin argumentos que se mantengan ni razones que justifiquen su altanera e irracional postura, atiborrado de lugares comunes, incapaz de conectar y muy lejos de transmitir, hasta arriba de tópicos insulsos e inútiles, con actitud excluyente, narcisista, prepotente y boba; la señora Guardiola ha dado una lección magistral de cómo no se debe hacer política: ha quedado, eso sí, en segundo lugar del ranking, el primero, inapelable, se lo lleva ¿su colega? Sánchez.

En este desaguisado, me refiero al que está cocinando esta señora en Extremadura, hay otro responsable: Feijóo. Una cosa es ser cauto, sensato y prudente, y otra muy distinta quedarse como un 'pasmao' viendo como le ponen los fogones hechos un auténtico cristo.

La política de pactos y alianzas, con partidos constitucionalistas, la debe marcar la dirección nacional del partido. No se puede consentir que llegue un, o una lumbreras, eche las patas por alto, confunda el chorizo con la velocidad, altere impunemente la voluntad de los ciudadanos que eligieron la opción que aseguraba representar, desconcierte a todos sus votantes, enfade a casi todos y enfurezca a muchos. ¡Eh, D. Alberto: que en un mes hay Elecciones Generales!, ¡espabile!

Estas chapuzas suelen suceder cuándo alguien ocupa un puesto que le viene grande: no todos sirven para todo. Por muchas ganas que se tengan, mucha sea la ambición que empuja, o muy altas las aspiraciones, no todos están preparados para asumir depende que responsabilidades. Se equivocó quien colocó a la señora Guardiola en el puesto que ocupa en el partido, se equivocaron -¡qué pena!- los que la eligieron, y se equivoca el presidente Feijóo por quedarse como un pasmarote a la luna de Valencia, en su caso de la Torre de Hércules ¡Muévase, coño!

Esto es de locos. Uno no sabe ya lo que pensar, decir o hacer; la casta que nos vacila -no lo puedo definir de otro modo- mantiene una prodigiosa capacidad para sorprenderme, casi siempre para mal, por desgracia, pero no hay duda que para sorpresas están ellos. No sé si la señora Guardiola es una infiltrada de partido 'aritmético' de doña Yolanda 'Castelar' Díaz: 'Sumar', la esposa del presidente Sánchez disfrazada, o una alcornoque venida a más. Ya, si saben, me dicen.