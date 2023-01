HACE unos días, un viejo, que no anciano, conocido, me respondía a un correo. Entre los comentarios que escribió, hubo uno que me dejó pensativo: “Tú tienes poco que aprender ya”, me decía, sin duda alguna, en tono de halago, puede, incluso, que con una pequeña porción de la mutua admiración que nos profesamos.

Fue, quiso ser, un reconocimiento a lo que la experiencia vivida y asumida me haya podido enseñar, y yo hay sido capaz de aprender. Sin embargo, tras el mental agradecimiento a su elogio, me quedé dando vueltas a lo que acababa de leer, y esto fue lo que pensé:

Es probable que lo que mi amable remitente quisiese expresar, fuese que los años transcurridos y lo que durante ellos sucede y deja de ocurrir, las gentes conocidas, y las también desconocidas, y los hechos presenciados, supuestos o imaginados, me habrían acercado a una posición en la que no me quedase mucho por ver, conocer o vivir, es decir, por aprender. Sin embargo, si fue esta su intención, sé que lo hizo sin pensarlo demasiado, como muestra de cortesía que, por supuesto, le agradezco, pero que me veo obligado, con todo respeto, a no aceptar.

Pasamos por la vida, y las más de las veces lo hacemos sin hacer uso de las herramientas y habilidades, no muchas pero suficientes, con las que contamos para hacer de ella lo que es: no sólo “algo” que vale la pena, que también, si no la posibilidad de una existencia consciente que nos regala el hecho excepcional de estar vivos y de saberlo.

No hay muchas mentes prodigiosas, es cierto, pero si hay muchas mentes con capacidades prodigiosas, casi todos contamos con ellas, es sólo cuestión de utilizarlas, de querer utilizarlas.

“Se hace camino al andar…”, escribió el poeta. Y al andar lo que hacemos es recorrer nuevos espacios, descubrir valles y montañas que no hubiésemos conocido de haber permanecido en el lugar en el que estábamos, intuir horizontes no imaginados antes de comenzar la caminata… Al andar comprobamos lo mucho que existe más allá de la vereda que hollamos, damos con caminantes insospechados, sentimos frío en la nieve y calor con el viento de levante, nos hablamos en la soledad y compartimos en los encuentros, al caminar ¡vivimos!, porque descubrimos, porque aprendemos. Ser conscientes de ello es serlo de lo poco que sabemos, de lo tanto que nos aguarda en cualquier rincón del camino para mostrarnos lo diminuto de nuestro conocer, de lo efímero de nuestro tiempo por aprehenderlo, de lo escaso de las voluntades que en ello ponen su empeño.

Más que preocuparme, me asusta la brevedad en la que somos. Sí, siento algo que podría calificar de miedo al darme cuenta de la sabiduría imposible, bien por extensa o profunda, bien por inasible a mis facultades, bien por desbordar el tiempo necesario para alcanzarla. La tragedia del conocimiento es el conocimiento de mis limitaciones.

Para poder comenzar a aprender hay que partir de una base tan evidente como inusual: asumir que hay que hacerlo. Y es esto así por la simple razón de que es tan abrumadora la inmensidad de lo desconocido que convierte en vacío la dimensión de lo conocido. Para continuar aprendiendo necesitamos humildad, inteligencia y voluntad.

Las paradojas de la vida hacen que “en la juventud no sepamos lo que podemos, mientras que en la vejez no podemos lo que sabemos”, pensó, creo que con acierto, José Saramago. Por esto, cuándo la inteligencia nos alcanza para revelarnos que estamos ante la oportunidad de sacar provecho de la capacidad de aprender -lo que sea, cuándo y dónde sea-, no debemos dudar ni permitirnos vacilar un instante sin volcar nuestra determinación en hacerlo. Será esta decisión, y ninguna otra, la que nos hará acercarnos a ser las personas que podemos llegar a ser. No hallaremos ninguna otra meta más noble y digna que esta, como no hay mayor tragedia que abdicar de nuestra legítima, y factible, aspiración a la sabiduría, en la medida, proporción e intensidad que fuese, pero sabiduría al fin.

No es que tenga poco que aprender, nunca ocurrirá esto, es que, aún a estas alturas, tengo poco muy poco tiempo, por mucho que este fuera, para seguir aprendiendo a hacerlo. En cualquiera de los casos, muchas gracias.