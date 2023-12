PODRÍA haber titulado estas líneas como ‘Un artículo de mierda’; es posible que hubiese quedado algo soez, pero no fuera de contexto. ‘Escatológico’ -nos instruye la R.A.E.- se refiere a algo que: “pertenece o concierne al fin de los tiempos”; pero el vocablo tiene, también, otra acepción: “lo que se relaciona con las heces -la materia fecal-“, es decir: la mierda.

En este 2023, el día de Navidad y, para inaugurar 2024, el de ‘Año Nuevo’, ‘caen’ ambos en lunes, por lo que, de acuerdo con la tradición, en España no se publicará prensa en papel en ninguna de las dos festividades. De modo que ‘Tierra de nadie’ faltará en esos dos días a su cita con los pacientes, y nunca bien valorados, lectores que tienen la intención de comenzar a leerme y la paciencia de terminar de hacerlo. Así que, este de hoy, es el de mi despedida a este año, de mierda, en el que continúa la guerra de Ucrania; los terroristas de Hamás han cometido una de las más miserables y abyectas masacres de la Historia; Maduro continúa despedazando Venezuela y guardando el oro de los venezolanos en Suiza; Úrsula von der Leyen sigue hundiendo a la Unión Europea, y a nosotros con ella; Cuba continúa bajo la feroz dictadura roja de la hoz y el martillo; el ‘comunista’ Ortega sigue aplastando Nicaragua y destrozando la libertad de sus ciudadanos; en España, los social comunistas nos van a seguir destrozando la existencia, al menos, por cuatro años más; la vida se sigue encareciendo hasta lo insoportable -no para la casta, que cobra a fin, mediados y principios de mes, caiga quien caiga … mientras no sean ‘ellos’ los que caen-; un traidor, y sus cobardes palmeros, conceden una obscena amnistía a delincuentes, responsables de un golpe de Estado, juzgados y condenados por el Tribunal Supremo; la Constitución sigue siendo la puta más barata, del más indecente de los lupanares, para quienes debieran ser los primeros en respetarla y defenderla; los ‘comunistas’, de VISA oro y ‘estrellas Joselín’, continúan mintiendo y estafando a las gentes, mientras derrochan, a manos llenas, lo que nos roban en impuestos confiscatorios; ‘sindicalistas’ de chichinabo y sin rastro alguno de vergüenza, no dejan de ponerse ‘hasta las trancas’ de langostinos, jamón ‘del de la patita negra’, ostras, champaña, Ribera del Duero y polvos de talco para las ‘escoceduras’, a costa de unos trabajadores -y de nuestros impuestos- que se siguen dejando tomar el pelo -el de la cabeza y el de la entrepierna-; el Jefe del Estado no está, ni se le espera, permanece ‘desaparecido’; los ecópatas no cesan de inventar, manipular y falsear, para mantener los bolsillos llenos con las subvenciones que debieran ser para los que en verdad las necesitan y merecen; las fronteras españolas, gracias al desgobierno sanchista, continúan siendo el coño de la Bernarda, una bendición para inmigrantes ilegales, indocumentados, todo tipo de delincuentes, y la más amplia variedad de fugados; Marlaska sigue humillando a la Guardia Civil; la Justicia, no los jueces, continúa siendo un cachondeo; Marruecos sigue riéndose, a carcajadas, de nosotros; España ha seguido sin pintar absolutamente nada en el contexto internacional … vamos, ¡un año excrementicio hasta no poder más!, de aquí lo de ‘escatológico’.

Pero… hagamos un ejercicio de imaginación: echémosla a volar, que es como siempre debiera estar, y conjuntemos los dos significados de lo ‘escatológico’: el que se refiere a lo posterior a la vida terrenal del hombre, y el que lo hace a lo relacionado con la pura mierda; ¡a ver que resulta!

Lo cierto es que los humanos convertimos los manjares más deliciosos en los detritos más repugnantes. Si, sí, ya sé: el aparato digestivo cumple su función, sin ella no podríamos sobrevivir: deshace los alimentos en el estómago, absorbe los nutrientes en el intestino, y ‘larga’ lo que le sobra; esto es así, y está bien. Pero, también, si lo miramos ‘tal cual’, lo que hacemos es transformar las gambas blancas de Huelva, o el jamón de Jabugo, o la exquisita berza jerezana por simples ejemplos- en mierda, ni más ni menos: cada doce horas, unos cuatro mil millones de humanos siembran de zurullos el Planeta, en las doce horas siguientes, los otro cuatro mil millones hacen lo propio, y con esto, claro, ¡no hay quien pueda!

Engullimos manjares y parimos fétidos deshechos, llenamos el planeta de mierda, y lo hacemos a un ritmo insostenible. Las depuradoras terminarán por colapsar, y entonces nos ahogaremos en nuestras propias deyecciones. Este, probablemente, será el fin de los tiempos, no habrán sido los Cuatro Jinetes apocalípticos los que lo causen, sino nosotros, enfangados en lo que no hemos sabido cuidar ni mantener ni mucho menos mejorar.

Lo de los animales es distinto: ellos -los que viven en la libertad que merecen, no las mascotas secuestradas en casas para humanos, no para animales, y sometidas al capricho de dueños, muchos de ellos egoístas y otros, demasiados, auténticos puercos que les dejan defecar en calles y aceras, para que todos transportemos un poco más de mierda, en este caso ajena, en nuestros zapatos a nuestras casas- cagan en el campo, y el campo ‘asume’ el ‘recado’, lo recicla en alimento para vegetales, plantas y árboles que, a su vez servirán de alimento a otros animales; lo nuestro es muy otra cosa: no hay naturaleza capaz de ‘digerir’ tanta mierda junta, continua e incesante, por excesiva inabarcable.

“Como come el mulo, caga el culo”, disculpen, de nuevo, las escatológicas referencias, pero así nos lo dice el refranero cuando nos aconseja sobre la actitud de las personas; de manera que, siguiendo por estos derroteros, podríamos presumir que “como caga el culo, será el futuro”, puesto que de donde no hay no se puede sacar… nada que allí no haya, pero si lo que hay es “lo que caga el mulo” -léase: los humanos-, entonces será mierda lo que sacaremos y, por descontado, lo que tendremos. Progreso, lo llaman…