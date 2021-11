Se me cae el escenario...

Las muchas lunas vividas dejan algo a cambio: te muestran el camino que debes seguir para intentar apartarte, lo más que sea posible, de la gran mentira en la que estamos sumergidos. Pero no es nada fácil.Creces entre personas como la que tú eres, algunas, como la que quieres llegar a ser: siempre hay una referencia conocida hacia la que tendemos, no es posible querer aquello de lo que no tenemos conciencia de su existir.

Te enseñan, si has tenido la suerte de que así fuese, lo que debes y no debes hacer, lo que está bien y lo que no -absteniéndonos ahora de entrar en profundidades filosóficas que no vienen al caso-. Los que te quieren, te muestran el que piensan mejor camino para ti -lo sea o no-, aquel que te pudiese evitar caer en algunos, aunque sólo fuesen algunos, de los errores en lo los que ellos malgastaron tiempo, dejaron de amar a quien lo merecía, ignoraron humildades que debieron ser reconocidas, o no mantuvieron la siempre imprescindible coherencia en sus actitudes; tratan de hacerte un poco más fácil la vida.

Te acostumbras, porque en eso consiste el 'ir viviendo', al entorno en el que pasan tus días: es tu mundo. Hay veces que, como escribió Thomas Mann, en las que "has de acostumbrarte a no acostumbrarte". Te vas haciendo a los modos con los que convives cada jornada, te acomodas, bien o mal, a las actitudes de las gentes con las que compartes tu tiempo; te rodeas de los gestos que nacen en las caras de los que contigo, o junto a ti, se encuentran, de sus frases y de sus licencias, de sus formas de acercarse hoy o… alejarse mañana. Todo un torbellino de experiencias que, con relación a tus capacidades, te van asignando un sitio, o van abriendo hueco para que ocupes el lugar que anhelas; es según tú quieras… y seas.

Con el paso de ese tiempo que nunca valoramos como debiéramos, ni aprovechamos como sería menester, vamos afianzando un modo de ser, consolidando el carácter que marcará nuestra actitud mientras seamos dueños de ilusiones y sueños.

A veces, esperamos lo que no tenemos por qué, nos apoyamos en hombros equivocados, reclamamos fantasías a las que no se nos invitó a entrar, suspiramos por miradas que no nos ven… Pero… también, a veces, agarramos manos amigas, palpamos sueños reales, sentimos caricias que no supimos imaginar, damos con quien nos comprende sin que comprendamos por qué, hallamos la lumbre amable que nos calienta sin aguardar recompensa. Es la vida, nuestra vida, esa que con tan poca intensidad valoramos como debiésemos; esa en la que damos demasiadas cosas por supuestas y, en cambio, olvidamos otras muchas que nunca debieron quedar huérfanas de las memorias que las quisieron; la misma vida que nos hace capaces de amar y sufrir, de llorar y reír, de vivirla o morir mientras nos pensamos vivos.

Invariablemente, vamos estableciendo 'verdades' que, a lo peor, no lo son; damos por sentadas cosas que están muy de pie, o que ni siquiera están; creamos nuestro mundo, pero resulta que no es el mundo nuestro; se desvanece a lo que dimos vida, acaba lo que quisimos creer perdurable, se altera lo que creímos inmutable. Cambia el escenario en el que somos, y sentimos que no sabemos ser en otro.

¿Qué hacer, cómo actuar, qué decisión adoptar…? No lo sé. Cuando el ámbito en el que has llegado a ser la persona que eres se transforma hasta hacerse irreconocible; cuando la circunstancia que te condiciona es muy otra a la que entonces fue, y la certeza de saber que tienes que salvarla, de nuevo, a ella para poder volver a salvarte a ti es, apremiante; no queda más remedio que empezar a hacer algo distinto a lo que has venido, hasta ahora, haciendo. Si cambia todo y tú, en la dirección que sea, no lo haces, la ecuación resultante nunca será la que hubiese sido si las cosas no hubiesen cambiado ni tampoco lo hubiese hecho tú. Es como la ley natural que nos enseña que a toda acción corresponde, de modo inequívoco, una reacción: si no reacciono, será el nuevo escenario el que me obligue a hacerlo, pero entonces no tendré opción alguna a ser yo quien marque el rumo que ese acontecimiento determine.

Ocurre, que no es nada fácil. Ya no por las costumbres que has hecho tuyas, ni por los lugares que has adoptado como propios, ni por los amigos con los que compartes, ni siquiera, aunque cueste mucho más, por aquellos que fueron antes que tú y los que, gracias a ti, lo serán después de ti: la familia; más bien, así lo pienso, porque toda esa circunstancia es, en parte, la que te ha hecho ser quién eres, si la alteras, te alteras a ti mismo, pero… ¿y si no lo haces…? Si no haces nada diferente a lo que por costumbre tenías, pero -como he apuntado antes- te cambian el escenario en el que todo estaba ocurriendo, también cambiarás, lo quieras o no, y será de forma obligada, en un momento que no podrás decidir y con una intensidad que no dependerá, ya, de ti.