Dictadura 'democrática'

EN política es en la única disciplina en la que resulta factible conseguir la cuadratura del círculo, que el aceite se mezcle con el agua o que lo negro se vea como blanco. Los políticos, que son quienes hacen posible la magia, negra, de que sea lo que no es, se revisten con capa y varita que atestigua sus fantásticos poderes: bajo la capa esconden la decencia, con la varita mudan la palabra en vergüenza.

Al igual que muchas personas pierden sus escasos modales cuándo conducen un coche en el que, sin que nadie sepa muy bien por qué, les resulta fácil y propio el grito, la blasfemia o el insulto al conductor que ha hecho algo que no les parece apropiado, la política convierte, incluso al más lerdo entre los zoquetes, en supuestos “castelares” -D. Emilio Castelar fue maestro en el arte oratorio-, haciendo suya una especie de retórica con la que se sienten capaces de vomitar las mayores barbaridades, incongruencias y aberraciones, imposibles de digerir parar cualquier entendedera con una mínima densidad neuronal.

De las palabras, siempre fáciles porque, siempre, a merced del viento quedan, pasan a los hechos, actuaciones por las que, si las tenemos en cuenta, nos permite opinar sobre las personas sin desbarrar mucho en la conclusión. De ellos, los hechos, nos dice Mateo en su Evangelio, narrando lo que Él dijo en el “Sermón de la montaña”: “Tomad cuidado de los falsos profetas, son lobos con piel de oveja, por sus frutos se les conoce. El buen árbol no produce mala fruta y el árbol malo no puede dar buenos frutos”. No hace falta ser católico, ni siquiera cristiano, para reconocer lo cierto de aquellas palabras: no se trata de credo, pero sí de lógica y razón. Lo que aquel Hombre dijo, hace ya unos 1992 años, valía entonces y sigue valiendo hoy, no porque fuese Él quine lo dijo, que, para los creyentes en su doctrina, también, sino porque aquellas palabras recogen el fruto de la experiencia y la sabiduría popular, que nunca falla.

“Al pan, pan, y al vino… vino”, esto sí es del refranero, y si lo unimos a lo referido en el párrafo anterior, estaremos más cerca de no fenecer a pies de las cabalgaduras con las que bellacos impostores pretenden embaucarnos primero para encadenarnos después.

La libertad no es cuestionable. El único “límite” aceptable para demarcarla, es el respeto a la libertad ajena, y es aquí cuándo aparece la miserable manipulación que, de las que debieran ser razonables circunscripciones, hacen los fariseos que medran en política para conseguir lo que de ningún otro modo serían capaces de alcanzar.

Cambian leyes… es su cometido: las leyes las hacen los diputados, no los jueces. Pero hay una ley que para ser cambiada necesita de una mayoría aplastante, que nuestro “líder” no tiene; así se hizo para que no en cualquier circunstancia pudiese ser alterada a conveniencia del regidor de turno: la Constitución. Entonces … cambian jueces, que no es su cometido, para que la “interpretación” que, llegado el caso, hagan de la Ley de leyes, sea favorable a los espurias intenciones del malversador político interesado. Los jueces no los pueden elegir los políticos, porque si así ocurre, la Justicia dejaría, “ipso facto”, de serlo.

El ataque de Sánchez a la Constitución es un hecho -digo: un hecho- tan grave, que no alcanzo a entender cómo puede estar sucediendo tal y como está ocurriendo. Los hechos, como he argumentado antes, califican a quienes los hacen: son opinables, pero no discutibles. Si alguien, como Sánchez, ya sea presidente de gobierno, monarca del más poderoso reino, emir del más rico de los emiratos o emperador del imperio más poderoso de la Historia -que, por cierto, fue el español-, atenta contra la primera -base y fundamento- Ley de una nación, su destitución y procesamiento debieran ser inmediatos. Y, que conste, que ya ha incumplido, al menos en dos ocasiones, el mandato constitucional: la declaración del estado de alarma, tal y como lo hizo, y el cierre de la actividad parlamentaria durante seis meses; ambas durante la pasada pandemia: ¡no ha pasado nada…! ¡inaudito!

“Esto”, queridos lectores, “no es una broma, esto es muy serio”; no son palabras mías, aunque las suscribo, son de un socialista y miembro del PSOE: Emiliano García-Page Sánchez, presidente de Castilla La Mancha. “A España le hubiese ido mucho mejor sin Sánchez, y al PSOE, también”; tampoco son estas mis palabras, aunque también las suscribo, son de Francisco Javier Lambán Montañés, presidente socialista de la Comunidad de Aragón, y miembro del PSOE.

Escuchar a Sánchez hablar de “un atentado inaceptable contra la democracia por parte de la ultraderecha, la derecha política y mediática y los jueces de derechas”, resulta tan cómico como espeluznante, tan ridículo como vomitivo, tan absurdo como repugnante; pero él va y lo dice, y … se queda tan tranquilo, y, a pesar de su flagrante ataque a la parte de la judicatura que no le lame el culo, sigue sin pasar nada.

Alguien capaz de hacer lo que este energúmeno está haciendo con España, nuestra tierra y la de nuestros padres y la de los que antes de ellos fueron; nuestra patria y nuestra Historia; uno de nuestros orgullos y raíz de parte de lo que somos; es muy capaz de amordazarnos, encerrarnos y encadenarnos a su “democrática” tiranía absolutista. Y no es una broma, es muy serio, porque a España le habría ido mejor sin este déspota prepotente y traidor. Dijeron ellos y escribo yo.