CONTINÚO sumido en mis pensares. Ando exigiéndole a mi razón que me asista, a mi conciencia que me guíe y a mi inteligencia que me alumbre, pero está complicado el asunto. Puede ser, es otra opción, que sea yo el culpable de no hallar, no ya la salida del laberinto en el que me pierdo -eso queda todavía muy lejos-, pero alguna pista, al menos, que me oriente y me sitúe cerca de la vereda que no termina en el absoluto desespero.

La televisión hace más de un año que no la veo, por más que lo intenté, no había por dónde agarrarla sin volverte imbécil. Lo hice, puntualmente, en la infausta noche del pasado veintitrés de Julio, me lo podía haber ahorrado, hubiese descansado esa noche sin sufrir el ataque de un paleto, prófugo de la Justicia, riendo a carcajadas desde un cuarto de baño en el que se veía el papel higiénico con los colores de la bandera nacional; o a un expresidiario, defensor de etarras asesinos, mondarse de la risa ante la imagen ardiente del Jefe del Estado vuelta boca abajo, mientras gritaba: “para que España sea roja, republicana y laica, antes tiene que romperse, y eso es lo que vamos a hacer”, después, Sánchez le echaba el brazo por el hombro y se iban los dos a echarse un chacolí; o a una enloquecida española, nacida en Cataluña, de cuyo nombre no me acuerdo y no voy a perder tiempo en buscarlo porque es irrelevante, enjuiciada por varios delito y con muchas posibilidades de pasar unos añitos en el talego, si Sánchez no la indulta, berrear no sé qué de una “república catalana …”, y rebuznar algo sobre la independencia de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, luego, en los subtítulos, se aclaraba: por lo visto, van a abrir una sección, que se llamará “república catalana”, en el parque temático de “Euro Disney”, y van a pedir independizarse del resto del complejo; me atacaba también, en mi luctuosa noche de pesadillas, un pajarraco rojo, al menos las plumas que mostraba eran de ese color, con grandes gafas y una melena rubia, se empeñaba en enseñarme a “sumar”, tenía una sonrisa estúpida y sólo decía necedades, andaba como gallina sin cabeza detrás del hombro desocupado -en el otro llevaba el brazo del batasuno- de Sánchez; en fin, como les decía, puse la televisión esa noche, vi y escuché lo que ya todos ustedes saben, la apagué, me tomé un wiski y me fui a la cama, a no dormir, si no a encontrarme con todos estos engendros que les acabo de mencionar.

Escojo bien la prensa que leo, para evitar el entripado estomacal y la diarrea mental que provocan la mayoría de los tabloides que podemos encontrar en el quiosco; y recurro a los pocos informativos radiofónicos que se pueden seguir llamando “informativos”. Las cosas van a peor. El periodismo de altura, salvo honrosas y contadas excepciones, más que volar, repta. La información, se extingue; sin ella, la libertad cojea.

Angustiado y desorientado, sigo recurriendo, para eludir el extravío completo, a los maestros del pensamiento. Releo la “República” -esta, de verdad-, de Platón, las citas de Epicteto y Marco Aurelio, las sentencias de Séneca y los ensayos de Michel de Montaigne, y … salta la paradoja: qué pena … ¡ante tanta sabiduría! Si me preguntan, les respondo:

Pena, sí, porque debiera ser alegría,. Pero, para que de alegría se tratase, debiéramos haber aprendido a asimilar; tendríamos que habernos esforzado por avanzar, por pensar y aprehender parte, al menos parte, de lo que, los más sabios que nosotros son, saben. Y no lo hemos hecho: la distancia en el saber que nos aleja de aquellos insignes pensadores -y de otros muchos más, que antes y después llegaron-, es infinitamente superior, incomprensiblemente más grande y espaciosa, que la que nos separa de ellos en el tiempo -unos dos mil años, del más antiguo entre los citados-. Y, si ellos pensaron y lo escribieron, para que nosotros con ellos pensásemos, y no sólo no lo hemos aceptado ni les hemos acompañado, si no que los hemos relegado y olvidado, cuando no despreciado y ridiculizado; pues resulta que lo que por alegre debiéramos tener, celebrando el progreso en la sabiduría y la no reiteración, mil veces repetida, en el error; por desolada tristeza lo sufrimos al haber desechado tanta sabiduría. Y los errores, apreciados lectores, siempre se pagan: a error más grande, el precio será mayor.

En uno de sus magníficos ensayos, Montaigne planteaba una muy interesante cuestión que vienen muy al caso. Decía, que cuándo leemos a los maestros en el arte del discurrir, no debemos limitarnos a almacenar en la memoria lo aprendido, porque no se trata de eso. Más bien hemos de incorporar lo pensado por ellos a nuestro pensamiento, para así elaborar nuevos pensares, que ya será nuestros, en los que desarrollaremos las ideas de ellos y las nuestras, dando a luz ideas nuevas. Y ponía un significativo ejemplo: “Las abejas liban aquí y allá las flores, pero después elaboran la miel, que es suya por completo -no es ya tomillo ni mejorana-.

Si lo hubiésemos hecho, si hubiésemos pensado junto con lo que los maestros pensaron, habría errores, eso es seguro, pero no los mismos tantas veces repetidos. Dio fe, de esta realidad, ese aciago domingo de Julio.

No es, el pensar, propio de las masas; lo es del individuo. Cuando éste se deja absorber por las masas, ya no rebeladas -como expuso el maestro Ortega y Gasset-, si no, ya sometidas, se desvanece el pensar, y con él lo que por avance y progreso se pueda bien entender. Un triste domingo de Julio así lo corrobora.