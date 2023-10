Enmanuel Kant, el gran filósofo alemán del siglo XXVIII, construyó sus teorías como respuestas a tres preguntas, llamémosles, primigenias: ¿ Qué puedo saber?, ¿ Qué debo hacer? y ¿ Qué puedo esperar? Dejando al margen la filosofía -si es que esto es posible …- y trasladando estas cuestiones a la situación política -salvando todas las abismales distancias-, vital para el ciudadano condenado a sufrir las consecuencias de las decisiones de los que en ella se desenvuelven, intentaremos buscar algo de luz en el lúgubre panorama que se nos presenta. No es que, si la encontrásemos -la luz-, fuese a suponer una solución a los descomunales problemas a los que hemos de hacer frente, pero al menos supondría saber, con cierta exactitud, dónde estamos y hacia dónde vamos, que no es moco de pavo.

¿ Qué podemos saber? Pues sólo alcanzamos a saber lo que ellos quieren que sepamos, que en absoluto coincide con lo que en realidad sucede. Es decir: no sabemos.

El derecho, inalienable en cualquier democracia que se precie, a la información, ha sido, está siendo, alienado. Los medios de comunicación, salvo honrosas y muy escasas excepciones, están al servicio de un poder político que ha traspasado todas las líneas rojas, las moradas y las negras, también; su desvergüenza raya la desfachatez; su falta de profesionalidad, se sitúa en lo indignante; su traición a lo que debiera ser esencia de su función, los coloca en la pura miseria. La información imparcial, por contrastada; creíble, por veraz; e imprescindible, por sacar a la luz los desmanes del poder, es hoy una quimera. En estos tiempos aciagos, la prostitución no se ejerce sólo en los burdeles, también en las redacciones.

Sin saber lo que ocurre, cualquier decisión estará más cerca del error que del acierto. Sin conocer lo que sucede, no podremos caminar recto y hacia delante, iremos a tientas, deambulando de una esquina a otra, tropezando, dando palos de ciego en un entorno que sólo podemos suponer, ni saber ni conocer. Es, justamente, lo que ellos quieren.

¿ Qué debemos hacer? Sólo hay un camino que conduzca a una solución eficaz: hacer lo necesario para que las cosas dejen de ser como están siendo ¿Y cómo lo conseguiremos?, expulsando a los que hacen que las cosas sean como están siendo, que es como ellos quieren que sean.

No vale, sólo, con quejarse; no sirve, sólo, protestar; no es suficiente, sólo y por lo visto, escribir, revelar, denunciar, reclamar o exigir; hay que actuar: si quieres algo, hazlo por ti mismo.

Los ciudadanos, hambrientos y olvidados, enfermos y despojados, esquilmados y desprotegidos y saqueados y abrumados y oprimidos, dijeron basta. Cayeron las cabezas, porque las cortaron, de reyes, “nobles”, ministros, regidores y adláteres, todos impíos responsables, por acción u omisión, de tanta miseria, sufrimiento, injusticia, sangre y dolor. La Revolución, en la Francia de 1789, cambio Francia y cambió, para siempre, el mundo.

Corría el año 1917, el pueblo llano, de nuevo, se rebeló contra el régimen despótico e inhumano de la Rusia zarista. Es cierto que luego pasó lo que pasó y que “los de siempre” hicieron que casi fuese peor el remedio que la enfermedad, pero no es menos cierto que el mal, los zares y su despótica tiranía, que oprimía a las gentes, desapareció.

Pues, salvando -otra vez- las diferencias, adaptando aquellas circunstancias en proporción razonable a la que ahora nos condiciona; es eso: actuar, lo que debemos hacer. Lo suficiente, pero no menos, para obviar una violencia -nunca deseable- a la que antes o después termina por conducir la ausencia de libertad. Así aconteció, por ejemplo, en China, Corea del Norte, Cuba y

Venezuela; y así sucederá en cualquier lugar del planeta en el que la neurosis megalómana de unos pocos pretenda acabar con la libertad de todos.

No se equivoquen: lo ocurrido en cualquiera de estos cuatro países puede suceder aquí, mañana o pasado mañana, pero puede.

¿ Qué podemos esperar? Pues depende. Si nos quedamos como estamos, aguardando que sean otros quienes vengan a arreglar nuestras cuitas, ya les digo que han de tener muy claro que nadie lo hará: no hay “otros” por venir, lo que a nosotros y a los nuestros atañe, es responsabilidad nuestra solucionarlo; ni lamentos ni golpes de pecho ni manos a la cabeza ni vanas excusas: ¿te importa?, ¡pelea por ello!; ¿no lo haces?, asume las consecuencias, ¡todas consecuencias!

Si no prescindimos de toda la recua de parásitos que están quemando la convivencia, humillando la verdad y prostituyendo, en el más mugriento lupanar cutre y maloliente, la democracia, la consecuencia no podrá ser más que una: la muerte de la libertad. A poca imaginación que ustedes dediquen a este supuesto, llegarán a la concusión, o muy cerca de ella, de que esta circunstancia, de hacerse cierta -algo irremediable de seguir tal y como vamos-, supondrá el fin del individuo, nuestra liquidación como personas, a costa del encumbramiento de las masas informes, sin opinión, blandas, por tanto maleables, acomodadas a lo que no cuesta conseguir, ignorantes y sin pretensión de dejar de serlo … mientras tengan un trozo de pizza en el plato de cartón, manipulables, caprichosas, débiles y receptivas, mansas, menesterosas, informes y patéticas, tristes, algo del todo abominable.

Pero ellas, las masas sometidas, no se harán ninguna de estas tres preguntas.