Es la circunstancia que no salvamos. Dicho como el maestro Ortega y Gasset lo escribió en su obra de 1914, 'Meditaciones del Quijote': “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo”, pudiese parecer, a espíritus poco inquisidores, hasta banal, pero no sólo no lo es, es que, en su aparente simplicidad, encierra una de las claves imprescindibles para intentar descifrar la casi inescrutable condición humana; también la condición en la que el hombre es capaz de situarse, gracias, o a pesar, de la que sería su condición natural.

Nacemos al azar. La familia que será la nuestra no depende de lo que nosotros estemos destinados a ser antes de ver la luz y las tinieblas del mundo al que nuestra madre nos está trayendo. Y ésta, la familia, como pueden con facilidad suponer, va a ser la primera 'circunstancia' en la que vamos a estar y que nos va, de modo inevitable, a condicionar.

De cómo sea la familia a la que vayamos a pertenecer y de que, en su caso, sepamos y podamos 'salvarnos' de ella, será determinante en la gestación de la persona que ese ser humano, recién nacido, llegará a ser. Entiéndase que cuando escribo 'salvarnos' no lo hago en el sentido peyorativo: liberarse de algo malo; la familia puede ser buena o un infierno, mediocre o mala, puede suponer una ayuda o una condena, puede empujar o ahogar; lo que quiero significar al escribir 'salvarnos', es que con independencia de la condición de la que la familia a la que llegamos sea, la influencia que va a ejercer sobre nosotros, como personas aspirantes a la libertad que necesitamos para llegar a ser persona, puede ser positiva, para lograr esa irrenunciable aspiración, o resultar negativa para tal fin, o… suponer un obstáculo infranqueable para alcanzarla; sería, en cualquiera de estos dos últimos supuestos, cuando tendríamos que actuar y tomar decisiones para 'salvarnos' de esa circunstancia -la familia-, de lo contrario caeremos con y en ella.

Esto no tiene por qué ser tan trágico como a primera lectura pudiese parecer, o … puede resultar aún más terrible de lo que semeja; dependerá de las circunstancias particulares, íntimas y familiares, que comienzan a determinar a la persona y condicionan, ya, a la que va a ser 'su' familia. Esto, en mi opinión, no tiene vuelta de hoja, pero sí, créanme, mucha más enjundia de la que parece. Entre otras razones porque ni el destino, supuesto, esperado o anhelado, tiene por qué ser el considerado como 'normal', ni 'lo normal' hará, de modo insalvable, que los individuos que lo vayan a vivir acaben por ser 'normales'.

Refiriéndonos, en exclusiva, a las puntualizaciones sobre las que estamos tratando en este artículo, que no son otras que la distancia entre el bien y el mal desde el punto de vista ético, de lo que está bien y, sobre todo, de lo que no lo está de acuerdo con la moral filosófica y, si es posible, objetiva; diríamos que más de cinco de cada diez, es decir, al menos un sesenta por ciento de las personas -en redondos números-, se podrían encuadrar dentro del calificativo de 'normales', de lo contrario, al situarse su número por debajo de lo que delimita 'el término medio', su actitud no se podría considerar 'normal'.

Las parejas, posicionadas dentro de este segmento, que unen sus vidas para formar una familia, darán lugar, en buena lógica, a una que se puede considerar 'normal': de madres y padres, a veces buenos y otras un poco malos; casi siempre de sentimientos humanos pero en ocasiones protervos; con días irreprochables y noches indeseables; a veces débiles y a veces fuertes; algo diablos y algo santos…; de ellos nacerán hijos 'normales', con todos los más y los menos que acabo de enumerar para sus padres. Tendrán, salvo inesperada desdicha, una vida que también se podría enmarcar en 'lo normal' -ha de tenerse en cuenta que no estamos ocupándonos ahora del aspecto que atañe a la realización personal del individuo: lo mediocre o lo genial quedan para otra ocasión; nos referimos pues a la calificación que podríamos dar al transcurrir de una existencia a salvo de la tragedia bíblica o el desastre absoluto-. En este grupo de, por qué no calificarlo así, privilegiados, nos encontraríamos la mayoría de ustedes, y un servidor probablemente también. Privilegiados, sí, dadas las atroces condiciones que demasiados otros padecen, sin haber tenido tiempo a ganar culpa para merecerlo, o sufren la penitencia de un pecado que no les corresponde, sin encontrar tiempo parar gritarlo ni a quien reclamar; almas que habitan un vacío para el llanto o una oscuridad para el lamento, corazones en el destierro del silencio culpable, espíritus huérfanos de la esperanza del consuelo, nadie les escucha porque a nadie su suerte inquieta; no tienen el mañana que otros tendrán … un pasado, que no fue suyo, les arrancó el presente del que carecen.