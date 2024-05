HOY vamos a contar una, llamémosla así, anécdota que viene al caso de anteriores opiniones que, desde este modesto púlpito, hemos vertido al escribir sobre lo que a la humana condición se refiere. Estoy convencido de que la muy triste protagonista de esta escueta crónica de un día cualquiera en la vida ciudadana, nunca sabrá de estas nuestras letras: no creo que emplee ni tan siquiera una breve parte de su tiempo en leer, ni menos en hacerlo de las páginas de la imprescindible prensa diaria, tan sin razón denostada y, por desgracia, también tan escasa; no obstante, nos quedará, en parte, un fugaz sentimiento de alivio al permitirnos contarles lo sucedido. Y, sin más, vamos a ello:

Trasladaba los artículos recién comprados, del ruidoso carro de la compra al interior del maletero del coche, que tenía estacionado en el aparcamiento de uno de los agobiantes centros comerciales que tratan de convencernos de que nos facilitan la vida.

Llegó un automóvil, conducido por una señora, que ocupó una plaza libre, muy próxima a la que mi auto estaba. Casi al mismo tiempo, detrás del primero, se acercó otro vehículo, este conducido por una “tía” -mujer era, que no señora, pero llamarla mujer, cuando lo que luego sucedió la rebaja a la calidad de poco más de “ente”, resultaría excesivo y lesivo para otras muchas que, señoras aparte, mujeres son, más no “tías”, y nada en esto el género tiene que ver, si no la vil condición que como humana, en este caso que narramos, tuvo la patética “estrella” de esta turbadora historia-, que estacionó su coche tan pegado al de la señora que había aparecido instantes antes que ella, que a la primera no le sería posible abrir la puerta lo suficiente como para poder bajar de su auto, tan estrecho era el espacio que la última en aparecer, dejó entre ambos vehículos.

La señora abrió su ventanilla y, llamando la atención de la recién llegada, le dijo: “por favor, puede usted separar un poco su coche?, no puedo abrir la puerta para salir”, a lo que la individua respondió: “¡pues adelgaza!”.

Vi como la señora se quedaba estupefacta, abriendo ojos y boca, en clara muestra de no creer lo que recién acababa de oír. Yo mismo, sin poder evitar, dado lo cerca que ellas y un servidor nos encontrábamos, tampoco pude evitar volver la cabeza en dirección al “ente” que acababa de manifestar, con absoluta y trágica contundencia, lo miserable de la condición que “adornaba” su inverosímil, cruel y repugnante actitud. La señora, que por decirlo, aunque ninguna importancia esto tenga, no tenía cuerpo al que fuese necesario recomendar una pérdida de peso, sin perder la educación que le sobraba en la misma medida que al “ente” le faltaba, insistió, pidiéndole que dejase espacio entre los dos automóviles para que ella pudiese salir del suyo: “yo no pienso “de” mover mi coche”, fue la respuesta del “ente-tía”, que después de mirar de arriba abajo, con desprecio animal, a la señora que, resignada y paciente -sabedora, con seguridad, del “percal” de quien con su impresentable actitud la insultaba-, le contestó que si no lo hacía ella, llamaría al personal de seguridad para que actuara.

La túzara volvió la cabeza, bajó sus ojos, como “diciéndole” lo poco que le importaba lo que le acababa de contestar, y también en clara muestra de la repugnancia que ella le causaba -cuándo nada más que de ella misma debiera ser de quien asco sintiera-. La señora, pasó del asiento de conductora al que está a su lado -el que se conoce como del “copiloto”-, salió del coche por esta otra puerta, que sí tenía franca la apertura, e ignorando a la huraña montaraz, que en buen lugar dejaba a mulas y cenutrios, caminó en busca de quien correspondía.

La “zafia- ente-tía”, viendo que la señora no amenazaba si no que cumplía con lo que le dijo haría, emitió algo que semejaba un gruñido, maldijo, sin que pudiera escuchar lo que en tono bajo rumió -ni creo que la señora pudiera hacerlo tampoco-, dio la vuelta, entró en su coche y lo movió, dejando espacio más que sobrado para que nadie viese sus más elementales derechos atropellados -pues si algo sobraba, a más de señorío de la señora, y ruindad del “ente-zafio-zopenco”, era espacio para no dos si no cuatro vehículos-. Luego se marchó, a perderse en la jungla de la que no debió haber salido y en la que, espero, alguien, algún día, le dé su merecido. Se marchó también la señora, no sin que antes, en un involuntario, pero inevitable, cruce de miradas, creí saber que sintió mi sincera y admirada aprobación a su señorío, pero también mi profunda repulsa a la bajuna y rastrera desconsideración de quien sí debiera ir a ese “gimnasio”, en el que se practica la educación y se alcanza la cultura, para “adelgazar” las roñosas lorzas de la desconsiderada, zopenca, zafia, túzara, repugnante, cruel, inverosímil, burda, impresentable, maleducada e insoportable actitud con la que se arrastra por el mundo en el que, los que con ella conviven, se ven condenados a soportarla. Amén.