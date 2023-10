Hago uso, para dar nombre a este mi artículo, del título de la magnífica película de Wolfgang Petersen, protagonizada por George Clooney allá por el año 2000; lejos aún de suponerla profética respecto a la situación en la que han colocado a España casi todos los mediocres, ineptos, rastreros, cobardes o, directamente, miserables, que en la última década han tenido la desleal iniquidad de hacer lo que han hecho, y están haciendo, con nosotros, nuestra tierra, la memoria de los que lo dieron todo por ella y el agónico mañana que, si los hados no lo remedian -porque yo no puedo-, nos aguarda.

Un pueblo ignorante, en ingente proporción de sus individuos; una incultura generalizada, galopante, y … “respetada”; burgueses y capitalistas frustrados, disfrazados de “comunistas” -entrecomillo porque ni lo son ni piensan en serlo-, en el poder; una clase política invadida por oportunistas, condicionada por mezquinos, ocupada por desalmados y manejada, de forma espuria, por miserables; unos dirigentes incapaces, carentes de honestidad, huidos de la lealtad, en el reverso de la humildad, esclavos de la autosuficiencia, caprichosos, desmañados, lenguaraces, muchos de ellos corruptos, falaces, manipuladores, hipócritas y hasta groseros, soeces y arrastrados también; una jefatura de Estado que no da la talla, ausente, arrinconada, sin eficiencia ni personalidad ni arrestos para hacer lo que debiera y tendría … cuándo se tiene y se debe. Un desastre, en fin, de dimensiones bíblicas, apocalíptico, que tardarán, los que entonces estén porque no creo que yo alcance a verlo, demasiados años en superar; una vez, claro, detenido el descalabro y enmendadas luego las trágicas consecuencias de la calamidad que nos y les aguarda.

Un político puede ser un chufla, o un “listillo”, o un sinvergüenza, o corrupto, o mezquino y miserable, pero nada -nada catastrófico quiero decir- puede hacer si no está rodeado por “prendas” como él, si no es ayudado por “enteraos” como él, si no encuentra cómplices que quieran lo mismo que él quiere y estén dispuestos a utilizar los medios que “hagan falta” -como él- para conseguir lo que pretenden. Hará chapuzas, cometerá estropicios, se aprovechará de su cargo, meterá la mano en bolsillo ajeno, dañará a quien debiera proteger, sí … por desgracia lo hará, pero nada que un buen, ejemplar y justo escarmiento no pueda arreglar y evitar que vuelva a estar en un puesto que le dé opción para regresar a las andadas. Ni se va a derrumbar la pirámide de Keops, ni va a arder Troya; tan sólo hay que poner a buen recaudo al desalmado y sus cómplices e impedirles la posibilidad de “repetir”, punto.

Tampoco puede hacer un daño irreparable -daño sí, por supuesto, pero nada que no tenga enmienda y solución- si los que le permitieron llegar hasta donde llegó, le paran los pies, primero; le dan una patada en el culo, después; y, para finalizar, le impiden que tenga la oportunidad de refrendar la “operación”. Es decir, en un sistema democrático, los ciudadanos, los electores, los que meten ese papelito dentro de un sobre que depositan en unas cajas transparentes que se conocen como “urnas”, pero que no se usan para guardar las cenizas de ningún difunto, aunque visto lo visto, sí para sepultar el sentido común de muchos; estos, nosotros, ellos, son los que tienen en sus manos, y sobre todo en sus decisiones, la facultad para hacerlo: impedir que el sátrapa se mantenga, o repita.

Pero si esta última circunstancia no se da, digo: si los electores no reaccionan -en número suficiente-, y sí las anteriores: conjunción masiva de desvergonzados sin escrúpulo alguno, una Jefatura de Estado débil e inoperante, la clase política infestada de arribistas, “comunistas” en el poder, incultura masiva de las gentes e ignorancia supina de las masas; entonces podemos afirmar, sin temor a errar, que estamos ante la tormenta perfecta, pues todas las condiciones parar que así sea están presentes.

Las mencionadas son causas suficientes para descubrir, que no explicar -no hay explicación, que atienda a la razón, para tanto desatino, pasividad y estupidez- de cómo y por qué hemos llegado hasta dónde ahora estamos: a merced de una desoladora y letal circunstancia que no hemos sabido ni querido salvar. Responsables, en más o en menos, por activa o pasiva, somos todos; sufridores de lo que está por caer, lo seremos también todos, en más o en menos …

En este tiempo, que nos toca, me resulta complicado definir “optimismo” y “pesimismo”, la línea que los separa es ahora tan sutil, que salto del uno al otro y de éste a aquel, sin saber, a ciencia cierta, si me sería bueno agarrarme al primero, parar no creer en el segundo, o conveniente quedarme en este por no hacerme decepcionantes, por improbables, ilusiones en el otro.

La realidad, como acostumbra, supera a la ficción: lo impensable se hace, no solo imaginable, también cierto; lo inaudito torna en lógico; lo esperado, no llega, mientras que nos cae encima lo insospechado; las medias mentiras se toman por verdades, la verdad a medias, por dogma incontestable; se loa al mediocre, se ignora al sobresaliente, se envidia al mezquino, pero se desprecia al coherente … De la lealtad, mejor ni hablamos; la humildad … más valdría olvidarla.

Si la tormenta que viene no es la perfecta, es que “ellos” han redefinido, también, la perfección.