Que se los traigan a Jerez

Asiste uno con cierto estupor al debate que se ha creado en Sevilla sobre la conveniencia o no de albergar eventos multitudinarios como la final de la Europa League -lo que viene a ser la Copa de la UEFA para los más antiguos- celebrada este pasado miércoles en el Sánchez Pizjuán -alias Mickey Mouse en Francfort-, un tostón de partido resuelto en penaltis pero que atrajo a decenas de miles de aficionados alemanes y sobre todo escoceses a la capital andaluza, peregrinación a la que no fue ajena Jerez, cuyo Aeropuerto funcionó a destajo en la recepción y salida de vuelos antes y después de la final. Y por el impacto económico acá pregunten a los taxistas que llevaron a los hinchas desde La Parra hasta Sevilla el mismo miércoles, además de que ya el martes hubo supporters -que no hooligans- del Rangers que se dejaron ver por el centro de la ciudad.

En estos tiempos en los que las redes sociales parecen dogma de fe ha habido quien ha cuestionado la capacidad de Sevilla para albergar estos macroeventos y otros alarmistas han hablado de calles bañadas de sangre y de desmadre total cuando no se registraron incidentes ni durante el partido ni después; el único borrón del dispositivo de seguridad fue la pelea en la Puerta de la Carne, gresca de pocos minutos pero que sirvió para poner el grito en el cielo a más de uno que no recordaba, por ejemplo, que hubo incidentes más graves el día de la final de la Copa del Rey, con un apuñalado en una pelea entre ultras béticos.

La repercusión económica de un evento de este calibre está fuera de toda duda -muchos aficionados aprovechan la final para viajar varios días y hacer turismo- así como las molestias que causa a vecinos y residentes en las zonas cercanas al estadio y a las zonas habilitadas para los aficionados. Pero el debate parece oportunista: también la Semana Santa causa molestias a los vecinos de la carrera oficial y durante casi una semana o la Feria del Caballo a los que residen junto al González Hontoria día y noche toda una semana, pero a nadie se le ocurre cuestionar su celebración, y también en la Feria hay peleas -desgraciadamente- y la de Jerez no es una excepción, porque lamentablemente un vecino de Guadalcacín todavía está en la UCI con pronóstico grave tras ser agredido en la madrugada del 10 de mayo.

Aquí en Jerez hubo quien se quejó del ruido que causaban los moteros en el centro de la ciudad los días del Gran Premio de España de MotoGP y hubo a quien se le ocurrió cerrar el centro a los moteros, que buscaron otros sitios donde les dejasen entrar en moto y ahora las quejas son que los moteros no vienen al centro...

Todo tiene sus pros y sus contras aunque particularmente entiendo que son muchos más los beneficios que los perjuicios y que en la balanza pesa mucho más el platillo a favor. En todo caso, si Sevilla u otra ciudad no quieren este tipo de eventos, que se los traigan a Jerez, que aquí buena falta hacen y los recibiremos con los brazos abiertos...